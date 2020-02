Bravo pripeljal še zadnjo okrepitev

ROKO, DOBRODOŠEL! Kot zadnja okrepitev v zimskem prestopnem roku se je članski zasedbi pridružil 19-letni Hrvat Roko Baturina (@rokobaturina). Mlad napadalec bo do konca sezone v @prvaligasi v Ljubljani igral kot posojeni igralec @gnkdinamo. Dejan Močnik, športni direktor, ob prihodu Baturine: ''Veseli smo, da smo se uspeli dogovoriti z Dinamom, da se nam je priključil mlad in zelo perspektiven igralec. Vsekakor bo Roko dodatno zaostril konkurenco v napadu, kar je zelo dobro za samo dinamiko v ekipi. Prepričan sem, da smo z igralcem dobili tisto, kar smo iskali v napadu in da se bo hitro vklopil v naš sistem dela. Roko, dobrodošel!". #MiSmoBravo #EnKlubEnaDruzina #SkupajMocnejsi

