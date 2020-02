Bravo se je okrepil s Francozom

Trener Brava Dejan Grabić bo do konca sezone v obrambni vrsti računal tudi na pomoč 22-letnega Francoza Emericka Eckerta. Nekdanji branilec Ajaccia je z Ljubljančani sklenil sodelovanje do konca sezone.

V jesenskem delu je spoznaval slovenske zelenice v drugi ligi, kjer je nosil dres Krškega, zdaj pa se je preselil v tabor prvoligaškega kluba. V tem si bo spomladi prizadeval, da v krstni sezoni med najboljšimi obstane med elito. Bravo ima pred zadnjeuvrščenim Rudarjem iz Velenja devet točk prednosti.

Hey everyone,



I’m delighted to announce that I have sign for @NKBravo , I would like to thanks the club, my family and supporters 💛.



Thanks to my previous club @nkkrsko and my coach Iztok Kapusin 🤝 pic.twitter.com/Bn7gT64Bdv