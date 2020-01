Slovenci znajo nagajati Špancem. Žal je tudi obratno.

Nogomet, košarka, rokomet, odbojka, futsal … Seznam ekipnih športov, v katerih so se slovenski reprezentanti na velikih tekmovanjih pomerili s Španci, je raznolik. Španija se ponaša z zelo bogato športno zgodovino. Dežela, kjer izstopata nogometna velikana Real Madrid in Barcelona, premore številne ase. Tako v individualnih kot tudi ekipnih športih.

Oblak in Dončić zelo priljubljena

Luka Dončič je pred odhodom v ZDA blestel v dresu Reala. Foto: Sportida V tem tisočletju so zlate medalje osvajali tako njeni nogometaši, košarkarji, rokometaši, odbojkarji kot tudi futsalisti! Slovenija se bo torej v petek za vstopnico za finale pomerila s športno velesilo, ki je navajena osvajanja najvišjih mest. Španski rokometaši denimo na Švedskem branijo evropsko zlato.

Država, znana po bikoborbah in strastnem flamenku, se je v zadnjih letih še posebej ''zaljubila'' v dva slovenska športnika. Jana Oblaka, nogometnega junaka Atletica, še posebej pa nekdanjega asa Reala Luko Dončića, je vzela skoraj za svoja. Mlademu zvezdniku lige NBA je glasno zaploskala tudi pred tremi leti, ko je Dončić skupaj z neustrašnimi junaki Igorja Kokoškova v polfinalu nadigral španske košarkarje.

To je bila tudi edina tekma, na kateri sta se Španija in Slovenija v ekipnih športih pomerili v polfinalu evropskega prvenstva. Za zdaj. Se bo tradicija nadaljevala in bodo krajšo znova potegnili Španci?

Košarka:

Slovenija : Španija 92:72 (14. september 2017, Istanbul – EP)

To je bila ena najboljših predstav slovenske košarkarske reprezentance vseh časov. Četa Igorja Kokoškova je v drugem polčasu povozila Špance, takratne branilce naslova, in jim preprečila, da bi se uvrstili v finale. Kar pet Slovencev je doseglo vsaj 11 točk (Goran Dragić, Anthony Randolph, Klemen Prepelič, Gašper Vidmar in Luka Dončić).

Slovenija je pred tremi leti v polfinalu proti Španiji uprizorila košarkarsko poezijo. Foto: Vid Ponikvar

Špancem nista pomagala niti legendarna brata Gasol, ki sta skupaj dosegla 28 točk, niti Ricky Rubio, lanskoletni najboljši košarkar na svetovnem prvenstvu. Slovenski orkan je na EuroBasketu 2017 rušil vse pred seboj, padla je tudi mogočna Španija. In to za okroglih 20 točk!

Slovenija : Španija 78:69 (5. september 2013, Celje – EP)

Slovenija se je lahko s španskih skalpov pohvalila tudi pred sedmimi leti, ko je gostila EuroBasket. S Španci, tudi takrat so branili evropski naslov, so se v skupini pomerili v Celju. Čeprav so varovanci Božidarja Maljkovića v prvem polčasu dali le 25 točk (25:33), so v nadaljevanju nadigrali favorita skupine, eden izmed junakov pa je bil Gašper Vidmar, ki je po udarcu Marca Gasola ostal brez zoba, a se vrnil v igro in pomagal gostiteljem do odmevne zmage.

Slovenski košarkarji so v knežjem mestu navdušili proti takratnim branilcem evropskega naslova. Foto: Vid Ponikvar

Največ točk (18) je prispeval Goran Dragić. Pozneje so Španci na slovenskih tleh osvojili bronasto medaljo, gostitelji pa so se po bolečem porazu v četrtfinalu z bodočo zmagovalko Francijo morali zadovoljiti s petim mestom.

Slovenija : Španija 64:86 (14. september 2011, Kaunas – EP)

Na evropskem prvenstvu, ki ga je pred devetimi leti gostila Litva, sta se Slovenija in Španija srečali v četrtfinalu. Španci so si odločilno prednost pred izbranci Božidarja Maljkovića zagotovili v tretji četrtini. Če so po prvem delu vodili s 35:31, pa so pred zadnjo četrtino vodili kar s 68:40.

Španci so v boju za polfinalno vstopnico na EP v Litvi povsem nadigrali Slovence. Foto: Reuters

Sanje Slovencev o polfinalu so se razblinile, Goran Dragić je prispeval 14, na drugi strani pa Juan Carlos Navarro in Pau Gasol 19 točk. Na koncu so šli Španci do konca in postali prvaki, Slovenija pa je osvojila sedmo mesto.

Slovenija : Španija 84:90 (9. september 2009, Varšava – EP)

Bilo je tesno in dišalo po senzaciji. Slovenija je v zadnji tekmi prvega dela EuroBasketa na Poljskem proti favorizirani Španiji zaostajala že za 15 točk, a nato na krilih izjemnega Gorana Dragića ujela tekmeca in izsilila podaljšek. V dodatnih petih minutah so bili uspešnejši Španci, Slovenija pa je zapravila priložnost za prvo zmago nad enim izmed največjih košarkarskih velesil v Evropi po letu 1999 (85:75 na EP). Juan Carlos Navarro je dosegel 21 točk, starejši izmed bratov Dragić na drugi strani 19. Španija se je po tesni zmagi nad Slovenijo razigrala in v izločilnem delu pometla s konkurenco.

Mladi Goran Dragić je pred dobrim desetletjem namučil španske favorite. Foto: Vid Ponikvar

Od četrtfinala dalje je premagala Francijo za +20, Grčijo +18 in v finalu Srbijo +22. Zdovčeva četa je po treh dramah, najprej je tesno ugnala Hrvaško +2, nato pa ostala praznih rok proti Srbiji -4 in Grčiji -1, nesrečno ostala brez odličja. V domovino se je vrnila kot četrtouvrščena, a naletela na čustven sprejem, prepoln zadovoljstva in ponosa.

Nogomet:

Slovenija : Španija 1:2 (18. junij 2000, Amsterdam – EP)

Španija bo ostala v zgodovini slovenskega reprezentančnega nogometa zapisana s posebnimi črkami. Le kdo se ne spominja pravljičnih prizorov z amsterdamskega trga Dam, ki so se pozneje preselili na Areno in navdušili svet? Več kot deset tisoč Slovencev se je zaradi nogometne vročice odpravilo na Nizozemsko in bodrilo zlato Katančevo generacijo na prvem velikem tekmovanju. Slovenski nogometaši so po infarktnem remiju proti ZR Jugoslaviji (po vodstvu s 3:0 so z igralcem več dopustiti tekmecu, da v pičlih šestih minutah izenači na 3:3) namučili favorizirane Špance.

Na znameniti Areni v Amsterdamu se je na dvoboju med Slovenijo in Španijo zbralo več kot 10 tisoč slovenskih navijačev. To je še danes rekordno število, kar se tiče množičnega odhoda na gostovanje v oddaljeni evropski kraj. Foto: Reuters

Ni se začelo najboljše, saj je Raul Gonzalez že v 4. minuti premagal Mladena Dabanovića. Ko je Zlatko Zahović v 59. minuti izenačil na 1:1, sreči in veselju na prepolni slovenski tribuni ni bilo videti konca, a je Joseba Etxeberria, zdajšnji trener drugega moštva Athletic Bilbao, že v naslednjem napadu poskrbel za novo vodstvo Španije. Pri tem je tudi ostalo, tako da so Španci zmagali z 2:1. Slovenija je pustila dober vtis, ki pa ni zadoščal za točko.

Slovenija : Španija 1:3 (2. junij 2002, Gwangju - SP)

Znova je Španija pisala zgodovino slovenskega nogometa. Slovenija se je prvič uvrstila na največje tekmovanje, krst na mundialu v Južni Koreji pa opravila proti največjemu favoritu skupine, zelo močni Španiji. Na igrišču se je čutila želja po maščevanju za poraz v Amsterdamu, na koncu pa najmanjša udeleženka takratnega SP ni objokovala le rezultatskega neuspeha (1:3), ampak tudi razdora v ekipi, posledice odmevnega spora Zlatka Zahovića in Srečka Katanca. Mariborčan, še danes najboljši strelec izbrane vrste, je zadnjič zaigral pod vodstvom zdajšnjega selektorja Iraka.

Španci so v napetem srečanju s Slovenijo dosegli zadetek za 3:1 v zadnjih minutah. Foto: Reuters

Slovenski navijači so ob spremljanju dvoboja izgubljali živce. V 82. minuti je rezervist Sebastjan Cimirotić znižal rezultat na 1:2, Slovenija pa je pritisnila na obrambo rdeče furije. Dvakrat je zadišalo po 11-metrovki, a je piščalka maroškega sodnika Mohameda Guezzaza ostala nema. Ni pa v izdihljajih srečanja, ko je pokazal na belo točko za Španijo in le še okrepil jezo na slovenski klopi. Dvoboj s Španijo tako slovenski odpravi v Aziji ni prinesel nič dobrega.

Odbojka:

Slovenija : Španija 0:3 (3. september 2009, Izmir – EP)

Če bi se odbojkarski moški reprezentanci pomerili v tem trenutku, bi bili vloge favorita brez velikega razmišljanja deležni Slovenci. Dobro desetletje nazaj je bilo obratno. Ko sta se odbojkarski izbrani vrsti srečali v uvodni tekmi evropskega prvenstva v Turčiji, pisalo se je leto 2009, so Španci branili naslov. Dve leti pred tem so v Rusiji osvojili krstni evropski naslov, v ekipi pa je blestel tudi Angel Miguel Falasca, eden najboljših španskih odbojkarjev vseh časov, ki je pred nekaj meseci umrl v Italiji zaradi posledic srčne kapi. Takrat so v St. Peterburgu v skupinskem delu premagali Slovence s 3:1.

V prejšnjem desetletju je slovenska reprezentanca na evropskem prvenstvu v odbojki izgubljala proti Španiji. Če bi se srečali lani ... Foto: Reuters

Dve leti Slovenija je bila še bolj nemočna. Izbranci Gregorja Hribarja so izgubili vse tri nize, niti pri enem pa presegli mejo 20 točk. Že na naslednjem evropskem prvenstvu (2011) so se razmerja moči spremenila. Slovenija je prvič zmagala na Euru, se uvrstila tudi v izločilni del, Špancev pa sploh ni bilo med udeleženci.

Futsal:

Slovenija : Španija 1:0 (22. marec 2016 – Maribor) in Španija : Slovenija 5:1 (12. april 2016 – Melilla)

Leta 2016 ni manjkalo veliko, pa bi Slovenija priredila veliko senzacijo in v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v futsalu izločila favorizirano Španijo. Večkratno evropsko in svetovno prvakinjo! Na prvi tekmi v Mariboru je navdušila gledalce in premagala zvezdniške goste z 1:0. Slovenija je tako v futsalu dočakala prvo zmago nad ''rdečo furijo''. V 15. medsebojni tekmi! Nato ji je odlično kazalo tudi na povratni tekmi v Melilli.

Slovenska reprezentanca v futsalu je leta 2016 senzacionalno premagala Španijo v Mariboru. Foto: Vid Ponikvar

Čeprav v španski mestni enklavi na severni obali Maroka ni mogla računati na kaznovanega Alena Fetića, junaka prvega srečanja, saj je dosegel zmagoviti gol, zaradi poškodb pa sta manjkala kapetan Igor Osredkar in Gašper Vrhovec, ji je kazalo imenitno. Še pet minut pred koncem je Slovenija zaostajala z 1:2, to pa je bil rezultat, ki bi jo popeljal na SP. Žal ni zdržala, španski stroj se je ogrel pravočasno, Slovenija pa izgubila z 1:5. Ostal je grenak priokus, a tudi dokaz, da se lahko Slovenci enakovredno kosajo z elito.

Rokomet:

Slovenija : Španija 31:26 (23. januar 2018 – Varaždin, EP)

Slovenija se je na velikem tekmovanju v rokometu nazadnje pomerila s Španijo leta 2018 na Hrvaškem. Na evropskem prvenstvu jo je premagala s 31:26, kar je bilo zadoščenje posebne narave, saj je pred tem na velikih tekmovanjih redno ostajala praznih rok in ena najbolj zaželenih strank Španije. Največ zadetkov je prispeval Gašper Marguč (5). Španski selektor je bil po porazu nezadovoljen s sojenjem.

Veselje slovenskih rokometašev v Varaždinu pa je bilo kratkotrajno. Španci so bili na koncu evropski prvaki, Slovenci pa so pod vodstvom Veselina Vujovića izpadli v drugem delu in osvojili osmo mesto.

Ko sta se Slovenija in Španija pomerili na zadnjem evropskem prvenstvu v rokometu, so bili izbranci Veselina Vujovića boljši kar za pet zadetkov. Foto: Mario Horvat/Sportida

To je bila torej prva zmaga nad Španci, šele v 12. tekmi na velikih tekmovanjih. Pred tem so Slovenci na evropskih prvenstvih s Španijo petkrat zapored izgubili (16:24 leta 1994 na Portugalskem, 20:25 leta 2002 na Švedskem, 33:39 leta 2006 v Švici, 32:40 leta 2010 v Avstriji in 32:35 leta 2012 v Srbiji), nato pa še remizirali 24:24 (2016 na Poljskem).

Slovenija : Španija 28:41 (21. avgust 2004 – Atene, OI)

Španija se je dvakrat s Slovenijo pomerila tudi na olimpijskih igrah. Obakrat je bila prehud zalogaj. Ko je Slovenija prvič nastopila na olimpijskem turnirju, bilo je pred 20 leti v Sydneyju, je izgubila z 28:31. Štiri leta pozneje je bilo v Atenah še manj prijetno. Španci so zmagali s 41:28, kar je tudi najhujši slovenski poraz proti aktualnim evropskim prvakom in petkovim tekmecem v polfinalu na Švedskem.

Slovenski rokometaši se neradi spominjajo visokega poraza s Španci na olimpijskih igrah v Atenah. Foto: Reuters

To je bil poraz, ki je Slovenijo dokončno oddaljil od misli o napredovanje v četrtfinale v Atenah. Izbranci Toneta Tislja so zadnjič izenačili tik pred koncem prvega polčasa (15:15), nato pa so se Španci poigrali s tekmecem in ponižali Slovenijo. Selektor je priznal, da še nikoli v karieri ni začutil takšne nemoči.

Slovenija je podobno kot na olimpijskih igrah doživljala neuspehe proti Špancem tudi na svetovnih prvenstvih v rokometu. Praznih rok je ostala leta 2013 (22:26), leta 2015 v Katarju (26:30) in nazadnje leta 2017 v Franciji (26:36), kjer pa je Vujovićeva četa na koncu osvojila bronasto medaljo, Španija pa nič.