Evropa kar ne more verjeti: Slovenija, od kod podvigi tvoji?

Slovenija ne spada med večje evropske države, ne premore velikega bazena športnikov in se ne more pohvaliti s pretiranim bogastvom, ki bi ji omogočalo finančno blagostanje in bolj kakovostne klube. A vseeno dosega čudeže. Ima srce, marljivost, pogum, složnost in (najmanj) polfinaliste v treh največjih ekipnih dvoranskih športih. To pa je nekaj, česar nima nihče drug v Evropi. Nihče! Niti največje in najbogatejše države, kar je le še dokaz več o neverjetnem podvigu Slovencev.

Najprej košarkarji, nato odbojkarji, zdaj še rokometaši. Košarkarji so leta 2017 šli do konca ter na krilih Gorana Dragića in Luke Dončića v Istanbulu postali evropski prvaki, odbojkarji so lani v Parizu dvignili na noge domovino z nepozabnimi srebrnimi junaki, letos pa navdušujejo še rokometaši. Vzorec se ponavlja, vedno je pri omembi najboljših prisotna Slovenija. Evropa ima opravka z veliko senzacijo, ob kateri se lahko v slogu zimzelene Avsenikove uspešnice sprašuje: Slovenija, od kod podvigi tvoji?

Slovenija trikrat, Srbija in Španija dvakrat

Zlati košarkarski junaki so leta 2017 postali evropski prvaki v Turčiji. Foto: Sportida Slovenija se lahko v treh največjih moških ekipnih dvoranskih športih pohvali z (najmanj) polfinalisti, kar je fenomen posebne vrste, saj je v tem početju osamljena. Edinstvena. Pravcata evropska posebnost in zgled vsem preostalim, kako je vse mogoče, če se cilja lotiš z ogromno strastjo. Čeprav ima dežela na sončni strani Alp toliko prebivalcev kot "predmestje" katere izmed večjih evropskih metropol, dosega v moštvenih dvoranskih športih podvige, o katerih lahko preostale športne velesile le sanjajo. Tudi tiste največje.

Evropska športna družina šteje več kot 50 držav, a le osmim se je na zadnjih evropskih prvenstvih v košarki, odbojki in rokometu uspelo uvrstiti med najboljše štiri. Ko pa govorimo o tem, katera država je bila s polfinalistom zastopana na vseh tekmovanjih, je izbor zelo majhen. In toliko bolj prestižen za Slovenijo, saj je s tem, da je na tem seznamu edina, prvovrstna športna posebnost Evrope. Slovenija trikrat, Srbija in Španija dvakrat, Francija, Hrvaška, Norveška, Poljska, Rusija in Norveška enkrat. To so vsi polfinalisti na zadnjih Eurih v treh največjih ekipnih dvoranskih športih.

Polfinalisti na zadnjih EP v košarki, odbojki in rokometu: 3 – Slovenija

2 – Srbija, Španija

1 – Francija, Hrvaška, Norveška, Poljska, Rusija

Prijetni spomini Slovencev na Špance

Srebrni odbojkarski junaki so v Parizu lani postali evropski podprvaki. Foto: CEV O tem, kako je dvomilijonska Slovenija športni fenomen, smo se že večkrat naposlušali. Večinoma je šlo za individualne športe, kjer v čast slovenskih junakov in junakinj pogosto odmeva Zdravljica. Alpski smučarji, skakalci, kolesarji, športni plezalci, judoisti, motokrosisti … Športna Slovenija pa zmore še veliko več. Ko združi moči v ekipnih športih, zlasti tistih, ki se igrajo v dvoranah, spada med evropsko elito.

Košarkarji so celo najboljši na stari celini, odbojkarji so priznali premoč le Srbom, rokometaše pa v petek čaka polfinale z aktualnimi prvaki Španci, na katere jih vežejo prijetni spomini, saj so jim na zadnjem evropskem prvenstvu na Hrvaškem dali vetra (31:26). Obeta se torej zgodovinska priložnost, da bi se lahko Slovenija kaj kmalu pohvalila celo s tremi finalisti zadnjih evropskih prvenstev, kar bi seveda pomenilo, da bi v vseh teh športih osvojila tudi medaljo.

Dosežki vseh polfinalistov:

EP v košarki (2017) EP v odbojki (2019) EP v rokometu (2020) Slovenija 1. 2. polfinale Srbija 2. 1. 20. Španija 3. 15. polfinale Francija 12. 4. 14. Hrvaška 10. ni nastopila polfinale Norveška ni nastopila ni nastopila polfinale Poljska 18. 3. 21. Rusija 4. 5. 22.

Do podvigov vselej s tujim selektorjem

Ljubomir Vranješ je na selektorskem položaju nasledil Veselina Vujovića. Foto: Reuters Zanimivo je, da so slovenske reprezentance omenjene dosežke v zadnjih letih vselej dosegale pod vodstvom tujega selektorja. Pod košarkarsko zlato se je podpisal Srb Igor Kokoškov, pod odbojkarsko srebro Italijan Alberto Giuliani, čarobno paličico za postavljanje novih rokometnih mejnikov pa od prejšnjega meseca drži v rokah Šved srbskih korenin Ljubomir Vranješ. V letu, ko bi lahko Slovenijo popeljal tudi na olimpijski turnir v Tokiu (odbojkarjem se je tovrsten načrt žal ponesrečil, čeprav so bili v kvalifikacijah zelo blizu), s tem izzivom pa se bodo junija pozabavali tudi košarkarji, napada najboljšo slovensko uvrstitev na velikih rokometnih tekmovanjih.

Za zdaj imajo slovenski rokometaši dve veliki medalji. Pred 16 leti so na domačih tleh postali evropski podprvaki, leta 2017 pa so Vujovićevi bojevniki na svetovnem prvenstvu po norem preobratu v zadnjih minutah osvojili bron. Zdaj se obeta nova priložnost. Začela se bo v petek ob 20.30 v Stockholmu. Slovenija, evropski športni fenomen brez primere, proti 47-milijonski Španiji.