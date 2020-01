Srebrni selektor hvali Vranješa: Vodenje, ki ga uporabljajo največji trenerji

"Nekoč so v športno-političnih krogih v zraku neprestano visele besede, da Slovenci nismo za kolektivni šport, da nismo za igre z žogo, da nimamo zmagovalne miselnosti. To so govorili ljudje, ki so vodili slovenski šport v tistem obdobju. Vesel sem, da dokazujemo, da to ni res. Verjamem, da lahko ponovijo uspeh izpred 16 let oziroma ga nadgradijo," ob uspehu slovenske rokometne reprezentance, ki bo v petek na evropskem prvenstvu igrala polfinale s Španijo, pravi nekdanji reprezentant in rokometni selektor Tone Tiselj.

Slovenska rokometna reprezentanca bo v petek ob 20.30 po 16 letih zaigrala v polfinalu evropskega prvenstva. Ob novem uspehu slovenskih rokometašev smo se pogovarjali z dvema protagonistoma, ki sta polfinale prvenstva stare celine že okusila. Zoran Jovičić je leta 2004 Sloveniji pomagal do naslova evropskega podprvaka, selektorsko taktirko pa je takrat vihtel Tone Tiselj.

Zadnji je edini Slovenec, ki je katero od slovenskih reprezentanc v največjih kolektivnih športih pripeljal do odličja. Rokometaši so namreč na svetovnem prvenstvu 2017 do brona prišli pod vodstvom Črnogorca Veselina Vujovića, košarkarje je do evropskega zlata vodil Srb Igor Kokoškov, odbojkarje pa do dveh naslovov evropskih podprvakov Andrea Giani in Alberto Giuliani.

Nekdanja rokometaša, pozneje trenerja, smo povprašali o tem, kako vidita slovenski preboj do polfinala, o uspešni šok terapiji ob selektorski menjavi, morebitnih rezervah v slovenski igri in tem, kako se lotiti Špancev. Ob tem sta slovenskim reprezentantom poslala še sporočilo.

Tone Tiselj, selektor Slovenije ob srebrni kolajni na EP leta 2004

"Zelo sem zadovoljen z videnim, kar zadeva našo igro. Pomembno je, da so igralci vsi pozitivni, da delujejo kot velika družina, da se ob napakah spodbujajo in, kot je rekel Bombač, znova čutijo veselje do rokometa," pravi Tone Tiselj, ki je leta 2004 Slovenijo popeljal do srebrne kolajne na domačem evropskem prvenstvu. Foto: Žiga Zupan/Sportida

"Za začetek bi spomnil na to, da so po osamosvojitvi in ko sem jaz postal selektor, v športno-političnih krogih v zraku neprestano visele besede, da Slovenci nismo za kolektivni šport, da nismo za igre z žogo, da nimamo zmagovalne miselnosti. To so govorili ljudje, ki so vodili slovenski šport v tistem obdobju. Vesel sem, da kljub neprimerno slabšim pogojem v primerjavi z drugimi dokazujemo, da to ni res. Košarkarji so evropski prvaki, odbojkarji so bili drugi, mi smo v polfinalu.

Sicer pa sem zelo zadovoljen z videnim, kar zadeva našo igro. V skupini je bila zelo pomembna tekma s Švedsko. Ta je določila, v katero smer bomo šli. Na to tekmo so bili tako taktično kot psihološko izjemno kakovostno pripravljeni, odigrali so fenomenalno obrambo, ustavili njihov ritem in jih izločili iz boja za kolajne, o katerem so bili trdno prepričani. Tekmi s Švico in Poljsko smo odigrali rutinirano, kot jih odigrajo vrhunske reprezentance, ki želijo na koncu osvojiti kolajno. Nismo se maksimalno izčrpali, a zanesljivo zmagali. V drugem delu smo se srečali z ekipami, ki so zelo dobre, a kakovostno slabše od naše reprezentance. Imeli smo en slab dan, proti Madžarom, a ta se pripeti vsem. Po porazu so ostali mirni in zanesljivo zmagali s Portugalsko. Kar je pomembno, je to, da so igralci vsi pozitivni, da delujejo kot velika družina, da se ob napakah spodbujajo in, kot je rekel Bombač, znova čutijo veselje do rokometa. Dobro je, da je na zadnji tekmi selektor lahko spočil igralce, ki so zelo obremenjeni, kajti njegov slog vodenja je malo drugačen, z manj rotacije."

"Vranješev način vodenja je način, ki ga uporabljajo vrhunski trenerji, ki osvajajo ligo prvakov, zlate kolajne …" Foto: Reuters

Šok terapija je uspela

"Vsekakor je šok terapija z menjavo selektorja uspela. Želel bi si sicer, da bi prišla že prej, a za menjavo ni nikoli prepozno. Vranješev način vodenja je način, ki ga uporabljajo največji, vrhunski trenerji, ki osvajajo ligo prvakov, zlate kolajne … Bombač je s tem, da imajo znova nasmeške na obrazih, povedal vse. Vranješ je skupaj s strokovnim štabom popravil predvsem igro v obrambi, v kateri vsak natanko ve, kaj dela. Eden od najboljših v obrambi je po mojem mnenju Blaž Janc, ki pokriva izjemno velik prostor in je tudi proti Portugalski z dvema ukradenima žogama obrnil tekmo. Obramba pomaga Klemnu Ferlinu, da lahko zelo kakovostno brani. Zelo sem ponosen."

"Zanimivo bo videti, za kakšno obrambno postavitev se bodo odločili v našem taboru, glede na to, da igrajo s Španijo, malce starejšo, a zelo izkušeno ekipo, ki nima izrazitega strelca z razdalje, sploh na levi strani in na sredini. Zanimivo bo videti, ali bodo zaigrali, kot so na dveh pripravljalnih tekmah, kjer so stalno držali visok ritem, kar morda Špancem ne bi ustrezalo.

V tranziciji morda nismo bili tako kakovostni, kot smo lahko, morda bi lahko bila ta proti Špancem, ki so malce starejši in nimajo toliko energije, naš močnejši del. Strokovna ekipa ni imela dovolj časa, da bi ob obrambi dvignila še napad, a menim, da imamo dovolj kakovostnega igralskega kadra, ki pa bo moral biti pripravljen na različne odgovore, saj je španska vrlina to, da so lahko zelo raznovrstni v obrambi, 6-0, 5-1. Morda bi lahko bila boljša res le igra v tranziciji. Naj dodajo še obrambo s tekme proti Švedski in napad s tekme proti Islandiji, pa bo (smeh, op. a.)." Leta 2004 so Slovenci na domačem prvenstvu postali evropski podprvaki. Foto: Vid Ponikvar

Sporočilo reprezentantom: "Naši fantje imajo dovolj izkušenj, mislim, da se zavedajo svoje kakovosti. Vedo tudi, da so Špance že premagovali, v kvalifikacijah za olimpijske igre v Riu in na evropskem prvenstvu v Zagrebu. Sporočil bi jim, da sem zelo ponosen na vse, kar so do zdaj naredili. Od vseh članov strokovne ekipe do vsakega igralca, ki je na prvenstvu. Naj igrajo sproščeno in kar najbolj motivirano, naj se zavedajo svojih sposobnosti. Verjamem, da lahko ponovijo uspeh izpred 16 let oziroma ga nadgradijo."

Zoran Jovičić, igralec Slovenije ob srebrni kolajni na EP leta 2004

"Glede na prikazano, na vse dobre predstave, smo si zaslužili polfinale. Ta ekipa je dozorela. Večina fantov je stara od 26 do 31 let. To so najboljša leta. Vsi igrajo v vrhunskih klubih, za seboj imajo težke tekme, imajo možnosti za finale," pravi eden od srebrnih vitezov Zoran Jovičić. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Glede na prikazano in na vse dobre predstave smo si zaslužili polfinale. Izkazalo se je, da se je rokomet malo spremenil, Danci in Francozi so na primer izpadli, Nemci se ne bodo borili za kolajne. Po mojem mnenju je največ med vsemi pokazala Norveška. Hrvati in Španci so v vrhu že desetletje in imajo največ izkušenj s kolajnami, mi pa smo tu kot kakšna popestritev. Velika motivacija za našo panogo je, da posežemo po kolajni, prvi po letu 2004 na evropskih prvenstvih. Verjamem, da jim lahko uspe."

"Dejstvo je, da je z novim selektorjem zavel nov veter v reprezentanci, videti je dobro vzdušje v ekipi, ki je pripomoglo k dobrim predstavam. Zagotovo je na vse skupaj vplivala tudi selektorska sprememba. Fantje so sproščeni, delujejo, kot morajo. Je pa ob tem pomembna še ena stvar. Ta ekipa je dozorela. Večina fantov je stara od 26 do 31 let. To so najboljša leta. Vsi igrajo v vrhunskih klubih, za seboj imajo težke tekme, srečevali so se z vrhunskimi igralci. Tudi Ferlin je zelo soliden, brez stabilnega vratarja težko prideš do polfinala. Če bo vratar branil, kot je, imamo velike možnosti, da se uvrstimo v finale."

"Španci igrajo svoj slog rokometa, ki je malo drugačen od drugih. Njihova obramba te prisili, da zaključuješ napade med ena in dva, s težkih pozicij, imajo zelo dobre vratarje, sami pa iščejo lahke gole iz protinapadaov in polprotinapadov." Foto: Reuters

"Španci igrajo svoj slog rokometa, ki je malo drugačen od drugih. Njihova obramba te prisili, da končuješ napade med ena in dva, s težkih pozicij, imajo zelo dobre vratarje, sami pa iščejo lahke gole iz protinapadov in polprotinapadov. Tu so zelo dobri. So zelo izkušena reprezentanca. So tudi najstarejši od vseh. Vsi so stari lisjaki. Obramba bo morala biti na res visoki ravni, naš vratar bo moral biti res v dobri dnevni formi, treba bo dosegati hitre gol in delati čim manj tehničnih napak, saj se oni z njimi "hranijo". Veliko bo odvisno od tega, kakšen dan bodo imeli posamezniki, predvsem vratarja. Verjamem pa, da imamo možnosti."

"Rezerve? Na trenutke smo delovali zelo vrhunsko, sploh na tekmi s Švedsko, ko so pravzaprav vso tekmo obrambo odigrali skoraj brezhibno. Agresivnost je morda malo popuščala iz tekme v tekmo. Če bomo agresivni vseh 60 minut, bo dobro, če se bodo pokazale priložnosti za lahke zadetke, jih bo treba izkoristiti. Morda bi lahko še malo razširili igro na krila, da bi dosegli kakšen zadetek več iz kril."

Sporočilo reprezentantom: "Naj se borijo za vsako žogo, kot da je zadnja, in za vsako obrambo, kot da je odločilna. To jih bo pripeljalo, kamor želijo. Z močno željo, voljo, samozavestjo lahko pridejo do finala."

