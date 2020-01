Odločno v boj za polfinale: Nimamo česa izgubiti #video

Pred začetkom zadnjega kroga glavnega dela v skupini II je možnih še ogromno scenarijev. Pred današnjimi tekmami je jasno, da Slovenijo tudi poraz proti Norveški lahko popelje do petkovih polfinalnih tekem v švedski prestolnici, v tem primeru bi morala Portugalska premagati Madžarsko oziroma z njo igrati neodločeno. Slovenija v primeru madžarske zmage nad Portugalsko nujno potrebuje vsaj točko, v primeru enakega točkovnega izkupička je v prednosti naša vzhodna soseda zaradi zmage na ponedeljkovi medsebojni tekmi z 29:28.

Slovenci so včeraj ugnali Portugalce. Foto: Reuters

Madžarsko sicer le osemnajst ur po koncu obračuna s sogostitelji prvenstva danes ob 16.00 čaka obračun s Portugalci. Rokometaši iz Iberskega polotoka še niso izgubili olimpijskih sanj. Te bi uresničili z zmago nad Madžari, obenem pa tako na najboljši možen način pomagali Sloveniji. Slovence bi namreč nova ničla ali točka Madžarske že uvrstila v polfinale, ostalo bi le odprto vprašanje, s katerega mesta bodo tja napredovali. Poraz ali remi proti Norvežanom bi jim tako prinesla drugo mesto in polfinalni dvoboj z zmagovalcem obračuna med Hrvaško in Španijo, zmaga pa bi jih ponesla na vrh skupine II in dodelila dvoboj s poražencem omenjene tekme iz nasprotne skupine.

A četa Ljubomira Vranješa je pred izjemno zahtevno nalogo, verjetno najtežjo v dosedanjem poteku prvenstva, česar se v slovenskem taboru dobro zavedajo. "Norveška je res izjemna ekipa, na tem prvenstvu so še neporaženi. Igrajo zelo lep rokomet, predvsem pa zelo učinkovit. Njihov glavni igralec Sander Sagosen vsako tekmo zabije okoli deset zadetkov, tako da se vse vrti okoli njega. A jaz verjamem, da se lahko s takšno borbo kot smo jo prikazali proti Portugalski in z našim karakterjem ter ekipnim duhom premagamo tudi Norveško," je prepričan Blaž Janc, ki je na tekmi proti Portugalski dosegel svoj dvestoti zadetek v reprezentančnem dresu.

"Tu se ne želimo ustaviti"

Slovenci so z uvrstitvijo v olimpijske kvalifikacije dosegli prvotni cilj. "Z uvrstitvijo v olimpijske kvalifikacije smo dosegli nek osnovni cilj. Zaradi tega smo veseli, ampak se tu ne želimo ustaviti. V vsakem primeru je naš naslednji cilj uvrstitev v polfinale," je jasen kapetan Jure Dolenec. Podobno razmišlja tudi slovenski krožni napadalec Blaž Blagotinšek. "Norvežani delujejo zelo suvereno. Igrajo odličen rokomet, so hitri in močni. Težko bo, a vse se da premagati, če se hoče," pravi steber slovenske obrambe.

Norveška je poleg Hrvaške in Španije, ki se bosta pomerili v zadnjem krogu drugega dela v skupini II, še edina neporažena ekipa na prvenstvu. Norvežani so v prvem delu premagali Bosno in Hercegovino, Francijo in Portugalsko, v glavnem delu pa po vrsti Madžarsko, Švedsko in Islandijo. "Pomerili se bomo z eno najboljših ekip na svetu. Proti njej nimamo česa izgubiti, na tej tekmi želimo uživati in se potruditi po svojih najboljših močeh in dati vse od sebe," je takoj po včerajšnji tekmi s Portugalci o naslednjih tekmecih z Norveške dejal slovenski selektor Ljubomir Vranješ.

Spored zadnjega kroga v skupini II:



Sreda, 21. januar:

16.00 Portugalska – Madžarska

18.15 Norveška – Slovenija

20.30 Islandija – Švedska



Lestvica:



1. Norveška 4 tekme – 8 točk

2. Slovenija 4 – 6

-----------------

3. Madžarska 4 – 4

4. Islandija 4 – 2

5. Portugalska 4 – 2

6. Švedska 4 – 2

