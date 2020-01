Slovenski rokometaši izpolnili prvotni cilj, a opozarjajo: Nismo še rekli zadnje #video

Slovenski rokometaši so na svoji peti tekmi evropskega prvenstva vknjižili še četrto zmago. Na predzadnji tekmi glavnega dela EP so z 29:24 porazili Portugalsko in si s tem že zagotovili najmanj tretje mesto v skupini I, kar pomeni, da bodo na tem prvenstvu osvojili najmanj šesto mesto. Z zmago so si prav tako priborili nastop v aprilskih kvalifikacijah za olimpijske igre, kar je bil pred začetkom prvenstva tudi glavni cilj slovenske izbrane vrste. "Nismo še rekli zadnje. Vse je odprto tudi za polfinale evropskega prvenstva," je prepričan Blaž Janc.

Slovenski rokometaši so si po pomembni peti zmagi na EP že izborili nastop na aprilskem kvalifikacijskem turnirju za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu in vsaj tekmo za peto mesto na tem EP, hkrati pa ohranjajo velike upe tudi za nastop v polfinalu turnirja. To bo odvisno od razpleta njene tekme v zadnjem krogu skupine II z Norveško, ki se bo v sredo začela ob 18.15, a tudi od dvobojev madžarske izbrane vrste. Naša vzhodna soseda se bo drevi ob 20.30 pomerila s Švedsko, v sredo ob 16. uri pa še s Portugalsko.

Jureta Dolenca so razglasili za igralca tekme. Foto: Reuters

Med najpomembnejšimi členi v slovenski izbrani vrsti je bil znova kapetan Jure Dolenec, ki je dosegel šest zadetkov. "Moram reči, da tekma ni bila lahka, Portugalci igrajo zelo dober rokomet. V prvem polčasu nismo pokazali vsega, kar znamo, ampak smo ostali mirni, kar je tudi najpomembnejše. V drugem polčasu je odločila naša obramba, ki je bila na izjemno visoki ravni. Tudi v napadu smo igrali pametneje, a je bil njihov vratar izjemen. A ko igramo dobro v obrambi, je vse lažje," je bil po koncu tekme zadovoljen Dolenec, ki je prejel tudi priznanje za najboljšega igralca tekme. "Obrnilo se je tako, da so mi tudi soigralci ustvarili priložnosti za strele. To je bila ekipna zmaga, plod dela vse ekipe v obrambi in napadu," je povedal slovenski kapetan.

Vranješ: Imeli smo tudi nekaj sreče

Ljubomir Vranješ je bil po tekmi zadovoljen. Foto: Reuters Z zmago svojih varovancev je bil več kot zadovoljen tudi selektor slovenske izbrane vrste Ljubomir Vranješ. "Vesel sem za igralce, to so si zares zaslužili, vseskozi so se borili in trudili za to, da si izborijo možnost za nov nastop na olimpijskih igrah. Na današnji tekmi smo imeli nekaj težav v prvem polčasu, v drugem pa smo imeli popoln nadzor nad tekmeci. Imeli smo tudi nekaj sreče, Portugalci zaradi veliko izključitev niso mogli veliko igrati sedem na šest, v čemer so zelo dobri," je o tekmi povedal Vranješ.

Jubilejni gol Janca

Slovensko izbrano vrsto je s številnimi ukradenimi žogami in protinapadi v najtežjih trenutkih reševal Blaž Janc, ki je bil s sedmimi goli na koncu prvi strelec srečanja s Portugalci. "Najprej bi rad čestital vsej ekipi za fenomenalno borbo. Pokazali smo značaj te ekipe in po tistem težkem porazu z Madžari smo se znova dvignili in zasluženo zmagali. Čestitke tudi vsem navijačem v Sloveniji, ki stojijo z nami in nas podpirajo," zadovoljstva ni skrival Janc, ki je na tekmi s Portugalsko dosegel še en mejnik, saj je v predzadnji minuti dosegel že svoj 200. gol v dresu z državnim grbom.

"Izjemno sem ponosen in upam, da bom za Slovenijo dosegel še več zadetkov. Nekaj najlepšega je, ko lahko igraš za svojo državo. Vesel sem, da sem lahko pomagal ekipi do te zelo pomembne zmage. Pred odhodom na prvenstvo je bil naš glavni cilj, da si priborimo nastop v kvalifikacijah za olimpijske igre. To nam je z današnjo zmago tudi uspelo, tako da je prvi cilj izpolnjen, a še nismo rekli zadnje. Vse je odprto tudi za polfinale evropskega prvenstva," je prepričan Janc.

Da si je po pomembni zmagi oddahnil, je po tekmi priznal tudi Dean Bombač. "Po tekmi se mi je kamen odvalil od srca. Pred tekmo sem dobil ogromno sporočil. Žena mi je napisala, naj povedem ekipo in poletim z njo. Lepo je, ko veš, da nekdo misli nate in te spodbuja. Borili smo se za Slovenijo, pokazali smo pravi značaj. Pred prvenstvom sem govoril, da smo veliki fantje, kar smo dokazali. Pred dvema dnevoma smo bili na tleh, a smo se pobrali in pokazali svojo moč. Jaz še nisem pripravljen oditi domov, gremo v Stockholm, a ne na tekmo za peto mesto, temveč za polfinale," je bil jasen Bombač.

Slovenijo zadnja tekma v glavnem delu prvenstva čaka jutri, ko se bo udarila z Norveško in lovila morebitno uvrstitev v polfinale.

