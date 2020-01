Madžari izgubili proti Švedom, Slovenci do olimpijskih kvalifikacij

Slovenska rokometna reprezentanca je na tretji tekmi glavnega dela evropskega prvenstva vknjižila pomembno zmago, ki ji je že zagotovila nastop na aprilskih olimpijskih kvalifikacijah. Slovenci so po težkem boju z 29:24 (14:15) ugnali Portugalce, s čimer so si že zagotovili najmanj tretje mesto v skupini, hkrati pa s tem ohranjajo možnosti tudi za nastop v polfinalu. Jutri se bodo varovanci Ljubomirja Vranješa pomerili še z Norveško, ki si je z današnjo zmago nad Islandijo že zagotovila nastop v polfinalu. Švedska je s 24:18 premagala Madžarsko in s tem naredila uslugo Slovencem.

Portugalska : Slovenija 24:29 (15:14)



Slovenija: Ferlin, Kastelic, Blagotinšek 2, Henigman 1, Janc 7, Dolenec 6, Cingesar 1, Cehte, Kodrin, Zarabec 4 (4), Šoštarič, Horžen, Žabić, Ovniček, Bombač 2, Mačkovšek 6.



Portugalska: Quintana, H. Gomes, Portela 3 (1), Ferraz, Martins 2 (1), Moreira 1, Silva 1, Salina 2, Borges, Branquinho 1, Cavalcanti, Areia 3 (2), A. Gomes 6, Antunes 1, Frade 4, Magalhaes.



Sedemmetrovke: Slovenija 6 (4), Portugalska 5 (4).



Izključitve: Slovenija 8, Portugalska 10 minut.

Rdeči karton: /

Slovenski rokometaši so si po pomembni peti zmagi na EP že izborili nastop na aprilskem kvalifikacijskem turnirju za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu in vsaj tekmo za peto mesto na tem EP, hkrati pa ohranja velike upe tudi za nastop v polfinalu turnirja. To bo odvisno od razpleta njene tekme v zadnjem krogu skupine II z Norveško, ki se bo v sredo začela ob 18.15. Napeto bo, Madžarska, ki je danes izgubila s Švedsko (18:24), se bo udarila s Portugalsko na vse ali nič, Slovence pa bi v polfinale popeljal že remi.

Pred sredinimi tekmami je jasno, da Slovenijo tudi poraz proti Norveški lahko popelje do petkovih polfinalnih tekem v švedski prestolnici, v tem primeru bi morala Portugalska premagati Madžarsko oziroma z njo igrati neodločeno. Slovenija v primeru madžarske zmage nad Portugalsko nujno potrebuje vsaj točko, v primeru enakega točkovnega izkupička je v prednosti naša vzhodna soseda zaradi zmage na ponedeljkovi medsebojni tekmi z 29:28.

Jure Dolenec je bil razglašen za najboljšega igralca tekme. Foto: Reuters

Tekma v Malmöju je postregla z zelo izenačenim začetkom. Slovenci so izjemno pomemben obračun začeli v postavi Klemen Ferlin, Dean Bombač, Borut Mačkovšek, Darko Cingesar, Blaž Blagotinšek, Jure Dolenec in Blaž Janc. Slovenci so imeli skoraj ves čas prednost zadetka, nekajkrat so napadali tudi za vodstvo z dvema goloma, a so se Portugalci vedno znova obranili in držali korak s slovensko izbrano vrsto. V prvih 11 minutah so slovenski rokometaši zgrešili tudi dve najstrožji kazni, v 12. minuti pa so Portugalci prvič na tekmi povedli (5:6), šest minut pozneje pa so prvič povedli za dva (10:8). Pri zaostanku z 11:9 je Janc z dvema ukradenima žogama in goloma s protinapada izid poravnal na 11:11, v naslednjem napadu pa je Slovenija znova povedla. Prvih 30 minut se je končalo z vodstvom Portugalcev s 15:14.

Tudi v drugem polčasu sta ekipi nadaljevali trd boj, ves čas sta se izmenjavali v vodstvu. Slovenci so znova slabše zaigrali v obrambi, v napadu pa so kot po tekočem traku zapravljali priložnosti za zadetke, v golu pa je blestel portugalski vratar Alfredo Quintana. Slovenci so nato le zaigrali bolje, v 48. minuti pa je Slovenija po golu Mačkovčka prvič povedla za tri točke. V zadnjih desetih minutah so slovenski rokometaši držali prednost in se na koncu zasluženo veselili novih dveh točk. V slovenski četi je bil s sedmimi zadetki najučinkovitejši Janc, Dolenec, ki je prejel tudi priznanje za najboljšega igralca tekme, je dosegel šest golov. Šest zadetkov je dosegel tudi Mačkovšek.

Norvežani ostajajo neporaženi

Norveška rokometna reprezentanca je po zmagi Slovenije nad Portugalsko brez težav odpravila Islandijo (31:28) in ostaja še neporažena. Norvežani so tekmo proti Islandcem začeli silovito in povedli s 7:0. V prvem polčasu so sicer vodili tudi že za osem golov, tako da so v drugem lahko mirneje nadzorovali potek tekme. Islandcev niso spustili bližje kot na tri zadetke. Pri Norveški, ki je ob Španiji in Hrvaški tretji polfinalist prvenstva, je bil z devetimi goli najboljši Sander Sagosen, pri Islandiji pa s petimi Olafur Andres Gudmundsson.

Skupina II:

Lestvica:



1. Norveška 4 tekme – 8 točk

2. Slovenija 4 – 6

-----------------

3. Madžarska 4 – 4

4. Islandija 4 – 2

5. Portugalska 4 – 2

6. Švedska 4 – 2

