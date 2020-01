Slovenci po porazu z Norveško v polfinalu proti Špancem

Slovenska rokometna reprezentanca je na zadnji tekmi glavnega dela evropskega prvenstva morala priznati premoč Norveški s 33:30 (14:13) in se bo v polfinalu pomerila s Španijo, ki je v skupini I osvojila prvo mesto. Slovenci so si sicer že po zmagi Portugalske nad Madžarsko (34:26) zagotovili mesto v polfinalu, kjer bodo nastopili drugič v zgodovini in prvič po dolgih šestnajstih letih. Četa Ljubomirja Vranješa bo polfinalno tekmo odigrala v petek ob 18. uri, v drugem polfinalu se bosta pomerili Hrvaška in Norveška.

Norveška : Slovenija 33:30 (14:13)



Slovenija: Ferlin, Kastelic, Blagotinšek 1, Henigman 2, Janc, Dolenec, Cingesar, Cehte 5, Kodrin 5, Zarabec 3 (1), Šoštarič 3, Horžen 4, Žabić 4 (1), Ovniček 3, Bombač, Mačkovšek.



Norveška: Christensen, Bergerud, Nikolaisen 4, Sagosen, Overjordet 5, Overby, Joendal 1 (1), Aar 4, Björnsen, Gullerud, Johannessen 2, O'Sullivan, Tangen 5, Reinkind 1, Gullikssen 7, Blonz 4 (1).



Sedemmetrovke: Slovenija 7 (2), Norveška 2 (2).



Izključitve: Slovenija 6, Norveška 6 minut.

Na tekmi z Norveško je slovenski selektor Ljubomir Vranješ ponudil priložnost igralcem, ki so zdaj na prvenstvu igrali manj. Nosilci igre so bolj ali manj počivali in varčevali moči za odločilne obračune v švedski prestolnici. Slovenci so tekmo začeli v postavi Urh Kastelic, Miha Zarabec, Nik Henigman, Igor Žabić, Darko Cingesar, Nejc Cehte in Mario Šoštarič. Slovenska izbrana vrsta je po golu Žabića povedla z 1:0, nato pa so sledili trije zaporedni zadetki Norvežanov, ki so bili ves čas korak pred slovenskimi rokometaši, vodili so tudi s štirimi goli razlike. V 12. minuti so Slovenci po golu Cehteta zaostanek zmanjšali na dva zadetka (8:6).

Sledile so napake z obeh strani, po novih dveh zaporednih zadetkih Cehteta pa se je Slovenija osem minut pred koncem prvega polčasa približala le na gol zaostanka (10:9). V nadaljevanju so Norvežani znova povedli za tri, a se so se Slovenci znova vrnili v igro, dobro minuto pred koncem prvega polčasa pa je Zarabec zapravil sedemmetrovko za izenačenje. Norvežani so ob polčasu vodili s 14:13, v zadnji sekundi prvega polčasa pa je po ukradeni žogi strel za izenačenje zapravil Cingesar.

Norvežani se bodo v polfinalu pomerili s Hrvaško. Foto: Reuters

Tudi drugi polčas je postregel s podobno predstavo z obeh strani. Slovenci so imeli v sedmi minuti nadaljevanja znova možnost izenačiti, a so se Norvežani ubranili in po dveh uspešnih napadih so znova povedli s tremi zadetki prednosti, prednost pa se je nato še višala. Slovenci so kot po tekočem traku zapravljali najstrožje kazni, zgrešili so jih kar pet. V zaključku tekme so Slovenci strnili svoje vrste in pet minut pred koncem so se po zadetku Šoštariča znova približali le na gol zaostanka (30:29), a so Norvežani znova pobegnili in na koncu zmagali s 33:30.

V slovenski izbrani vrsti sta bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Cehte in Tilen Kodrin s po petimi goli, Kristjan Horžen in Žabič sta prispevala po štiri zadetke.

Portugalci Slovenijo poslali v polfinale

Pred današnjimi tekmami je bilo jasno, da Slovenijo tudi poraz proti Norveški lahko popelje do petkovih polfinalnih tekem v švedski prestolnici, v tem primeru bi morala Portugalska remizirali ali premagati Madžarsko, kar se je tudi zgodilo. Portugalci so Madžare povsem demantirali in jih povozili s 34:26. S tem so si zagotovili tudi tretje mesto v skupini II in nastop na tekmi za peto mesto.

Trenutek, ko so slovenski rokometaši izvedeli, da so v polfinalu:

Iz skupine I na Dunaju so se v polfinale prebili Španci in Hrvati, tretje mesto pa so osvojili Nemci. V skupini I se je derbi Španije in Hrvaške končal z remijem (22:22), zaradi boljše gol razlike pa v polfinale s prvega mesta potujejo Španci. Najbolj prestižne tekme letošnjega turnirja bodo med 24. in 26. januarjem v Stockholmu. V petkovem prvem polfinalu se bosta ob 18. uri pomerili Slovenija in Španija, ob 20.30 pa še Norveška in Hrvaška. Poraženca petkovih tekem se bosta dan kasneje pomerila v tekmi za tretje mesto, zmagovalca pa v nedeljskem velikem finalu.

Fotogalerija s tekme Norveška : Slovenija, foto: Reuters:

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

Skupina II:

Lestvica:



1. Norveška* 5 tekem – 10 točk

2. Slovenija* 5 – 6

-----------------

3. Portugalska 5 – 4

4. Madžarska 5 – 4

5. Islandija 4 – 2

6. Švedska 4 – 2



*V polfinalu.

Skupina I:

Lestvica: 1. Španija* 5 tekem - 9 točk

2. Hrvaška* 5 – 9

--------------

3. Nemčija 4 - 4

4. Avstrija 5 - 3

5. Belorusija 5 - 3

6. Češka 4 - 0



*V polfinalu.

Preberite še: