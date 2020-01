Slovenski rokometaši lovijo olimpijske sanje

Pred slovenskimi rokometaši je ena najbolj pomembnih tekem na letošnjem evropskem prvenstvu na Švedskem in Norveškem ter v Avstriji. V primeru zmage nad Portugalci si bodo izborili najbolj prestižne tekme, ki bodo med 24. in 26. januarjem v Stockholmu, hkrati pa si zagotovili nastop na aprilskih kvalifikacijah za letošnje olimpijske igre v Tokiu.

Slovensko-portugalski obračun se bo v tretjem največjem mestu na Švedskem danes pričel ob 16. uri. Slovenci in Portugalci so doslej odigrali dve tekmi na evropskih prvenstvih. Na zaključnem turnirju na Portugalskem 1994 je tesno slavila Slovenija s 23:22, na Hrvaškem 2000 pa Portugalska z 28:27.

Današnji tekmeci so se nazadnje pomerili v kvalifikacijah za EP 2018 na Hrvaškem. v Lizboni se se razšli z neodločenim izidom 26:26, v Kopru pa so Slovenci slavili z 28:18. Po dveh tekmah v drugem delu v skupini II vodi Norveška s šestimi točkami, Slovenija in Madžarska jih imata po štiri, Portugalska in Islandija po dve, Švedska pa je brez točk.

Sistem tekmovanja in olimpijske kvalifikacije



Najboljši ekipi obeh skupin iz glavnega dela bosta napredovali v polfinale, tretjo pa čaka boj za peto mesto. Končna razvrstitev bo še kako pomembna za kovanje olimpijskih sanj. Po izpadu Danske je jasno, da bodo neposredno mesto na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu prejeli novi prvaki, dve vstopnici pa sta prosti še za nastop na enem izmed treh kvalifikacijskih turnirjev. Tja so že uvrščene Nemčija, Norveška, Švedska, Hrvaška in Španija, ki na tem evropskem prvenstvu še vedno ostajajo v boju za najvišja mesta, ter že izpadla Francija. Na drugi strani tako v boju za prosta mesta ostaja sedem držav – Avstrija, Češka, Belorusija, Madžarska, Slovenija, Portugalska in Islandija.

Skupina II:

Lestvica:



1. Norveška 3 tekme – 6 točk

2. Slovenija 3 – 4

-----------------

3. Madžarska 3 – 4

4. Islandija 3 – 2

5. Portugalska 3 – 2

6. Švedska 3 – 0

