Sprememba časovnice za Slovence, Hrvati besnijo

Čeprav je bilo sprva rečeno, da se bodo izbranci slovenskega rokometnega selektorja Ljubomirja Vranješa s Španci v polfinalu pomerili jutri ob 18. uri, bodo slovenski ljubitelji rokometa pred zaslone prikovani dobri dve uri pozneje, ob 20.30. Evropska rokometna zveza je namreč na zahtevo Norvežanov, ki jih v polfinalu čaka hrvaška reprezentanca, spremenila časovnico igranja polfinalnih tekem. Hrvaška stran je zaradi spremembe izredno nezadovoljna, saj bo zaradi selitve z Dunaja, kjer so odigrali drugi krog prvenstva, v Stockholm na Švedskem imela manj časa za počitek in prilagoditev.

Na sporedu evropskega rokometnega prvenstva je bila sprva določeno, da bosta polfinalno tekmo ob 20.30 odigrali Norveška (zmagovalka skupine II) in Hrvaška (drugouvrščena v skupini I), nato pa so termina na željo Norvežanov, ki so eni od gostiteljev prvenstva, zamenjali.

To pomeni, da bodo najprej igrali Norvežani in Hrvati (18.00), ob 20.30 pa bodo na parket stopili še Slovenci, ki jih v polfinalu čakajo Španci.

Preverite, kaj sta po tekmi proti Madžarom povedala Igor Žabič in Mario Šoštarič:

Hrvaški selektor: Sprememba časovnice je voda na mlin Norvežanov, a ne bomo se predali

S spremembo termina so najbolj nezadovoljni Hrvati, saj bodo zaradi leta z Dunaja, kjer so odigrali drugi krog prvenstva, v Stockholm imeli manj časa za počitek in privajanje na novo dvorano.

Vodstvo hrvaške reprezentance je že pred dnevi zaprosilo vodstvo Evropske rokometne zveze (EHF), naj jim takoj po tekmi s Španijo (ta je bila odigrana včeraj) zagotovi polet z zasebnim letalom z Dunaja v Stockholm na Švedskem, da bi si tako zagotovili nekaj dodatnega počitka, a je EHF prošnjo Hrvatov zavrnil.

Po poročanju hrvaških medijev zato, ker ni želel prevzeti stroškov dveh zasebnih letov. To pomeni, da bodo Hrvati na Švedsko potovali danes skupaj z Nemci, ki se bodo s Portugalsko v soboto merili za 5. mesto.

Hrvaški selektor Lino Červar je izredno nezadovoljen s spremembo časovnice polfinalnih tekem. Foto: Reuters

Selektor hrvaške reprezentance Lino Červar je bil z odgovorom zveze odkrito nezadovoljen. "Mi gremo šele na pot, oni (Norvežani so zadnjo tekmo odigrali v Malmö Areni na Švedskem proti Sloveniji, op. a.) pa nas tam že čakajo. To je neenakopraven položaj. Vsa voda teče na njihov mlin, vendar se ne bomo predali," je napovedal.

Tekma za tretje mesto bo na sporedu v soboto (18.30), finale pa bo v nedeljo (16.30). Obe tekmi bosta odigrani v Stockholmu.

Slovenski rokometaši so si že v torek po zmagi nad Portugalsko, ki je njihova peta zmaga na tem prvenstvu, zagotovili nastop v aprilskih kvalifikacijah za olimpijske igre v Tokiu.

