Vranješ po uvrstitvi v polfinale: To je bil najboljši poraz v mojem življenju

Slovenski rokometaši so se po dolgih 16 letih drugič v zgodovini prebili v polfinale evropskega prvenstva. Nazadnje jim je to uspelo leta 2004, ko so na domačih tleh osvojili srebrno odličje. Slovenci so na zadnji tekmi glavnega dela morali priznati premoč Norveški (33:30), a so si že pred tem ob pomoči Portugalske zagotovili mesto med najboljšimi štirimi reprezentancami v Evropi. "Z besedami ne morem opisati svojih občutkov, a sem navdušen nad tem, kar moji varovanci počnejo na Švedskem," je bil po tekmi več kot zadovoljen Ljubomir Vranješ.

Le malokdo je pred začetkom evropskega prvenstva verjel, da bo Slovenija nastopila v polfinalu. Tik pred začetkom turnirja je prišlo do menjave na selektorskem mestu, Ljubomir Vranješ pa se je po dozdajšnjem delu izkazal za zadetek v polno. Na zadnjem obračunu so Slovenci sicer morali priznati premoč Norveški, a na tej tekmi je selektor ponudil priložnost rokometašem, ki so zdaj igrali manj. Tudi ti pa so svojo priložnost dobro izkoristili. "To je bil najboljši poraz v mojem življenju (smeh, op. p.). Ekipa si je polfinale zaslužila, dolgo časa se je borila in trudila za to. Z besedami ne morem opisati svojih občutkov, a sem navdušen nad tem, kar moji varovanci počnejo na Švedskem," je bil po tekmi več kot zadovoljen Vranješ.

Priložnost za igro so dobili tudi rokometaši, ki so do zdaj igrali manj. Rok Ovniček je dosegel tri gole. Foto: Reuters

Več minut za igralce, ki so zdaj igrali manj

Slovenci so na tekmi z Norveško lahko prvič na prvenstvu nastopili povsem sproščeno, saj so si že pred tekmo zagotovili mesto med najboljšimi štirimi reprezentancami. "Sigurno je bilo lažje igrati, ko že pred tekmo veš, da si se uvrstil v polfinale. Med uvodnim ogrevanjem smo se kar vrnili v slačilnico, kjer smo se objemali in čestitali drug drugemu za prigarani polfinale. V tekmo smo šli z nasmeškom na obrazih. Priložnost za igro smo dobili tudi tisti igralci, ki smo imeli do zdaj na prvenstvu manjšo minutažo. Veselimo se polfinala in gremo po finale. Norveška je močna ekipa, zasluženo so prišli v polfinale. Igrajo zelo hiter rokomet s polprotinapadi in protinapadi. Danes so imeli tudi odličnega vratarja. Spoznali smo jih in upam, da se vidimo tudi v finalu," je po tekmi povedal Mario Šoštarič, ki je proti Norveški dosegel tri zadetke.

Trenutek, ko so slovenski rokometaši izvedeli, da so v polfinalu:

Preveč tehničnih napak

Veliko igralnega časa je danes dobil tudi krožni napadalec Igor Žabić, ki se je štirikrat vpisal med strelce. "Nestrpno smo pričakovali ta konec glavnega dela, ko smo videli, da gredo stvari v našo korist. Kljub temu smo se poskusili skoncentrirati na našo tekmo in jo poskusili zmagati. Mislim, da nam je zmanjkalo malce koncentracije, naredili smo tudi preveč tehničnih napak. S prikazano igro moramo biti zadovoljni, uspeli smo spočiti nekatere igralce in zdaj se lahko veselimo polfinala," navdušenja ni skrival slovenski krožni napadalec.

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Slovenski rokometaši so že pred četrtkovo selitvijo v švedsko prestolnico v celoti presegli svoje cilje, a Vranješevi varovanci si želijo še več. Tudi na tem prvenstvu najbolj pogosto izrečena besedna zveza iz slovenskega tabora "korak za korakom" je dobila svoj pravi smisel. Slovenci so si ob tem najmanj zagotovili tudi nastop v olimpijskih kvalifikacijah, v primeru, da osvojijo naslov evropskih prvakov pa se bodo na olimpijske igre uvrstili neposredno.