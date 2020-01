Velikan tenisa zaradi trenerja igral v joku, spodbuda prišla s tribune #video

Finale, ki bi se končal z neodločenim izidom, če bi se lahko

Ni malo takšnih, ki menijo, da je bil finale OP Avstralije med Novakom Đokovićem in Rafaelom Nadalom leta 2012 eden najboljših, če ne celo najboljši vseh časov.

Zagotovo je bil najdaljši, saj sta igrala kar pet ur in 53 minut. Na koncu se je velike zmage veselil srbski teniški igralec (5:7, 6:4, 6:2, 6:7 (5), 7:5). Španec je po tekmi povedal, da je bil to najtežji poraz in najboljša tekma, ki jih je kdajkoli igral. Čeprav je Nadal prihajal do točk po izjemnih forehand udarcih, ki jih včasih ni ujela niti kamera, je moral na koncu priznati premoč.

"Izjemno vesel sem, čeprav še zdaj ne vem, kaj se sploh dogaja," je dejal Đoković. Mnogi menijo, da bi bila to tista tekma, ki bi se lahko razšla brez zmagovalca, če bi pri tenisu remi obstajal.

Jelena Dokić in njen povratek leta 2009

Pri vsega 16 letih je Jelena Đokić v Wimbledonu kot kvalifikantka izločila takrat številko ena svetovnega tenisa Martino Hingis. Leto pozneje je bila celo v finalu, leta 2002 že četrta na svetu. A je imela ogromno težav z očetom Damirjem, ki je bil tudi njen trener. V avtobiografiji, ki je izšla leta 2017, je napisala, da jo je fizično in psihično zlorabljal.

Leta 2005 je spet prevzela avstralsko državljanstvo in štiri leta pozneje na OP Avstralije zaigrala s posebnim povabilom.

"Dolgo časa nisem igrala na osrednjem igrišču. Zgodba je bila nekoliko drugačna. Hvala, ker me podpirate. To mi veliko pomeni," je dejala in planila v jok.

Po osmih letih igranja na turnirjih za grand slam prišla do prve zmage

Za Kitajko Zhang Shuai bo leto 2016 za vedno zapisano v njenem srcu. Kot kvalifikantka je prišla do prvega kroga in ga po osmih letih poskusov prav na OP Avstralije le preskočila. Na koncu je prišla do četrtfinala in premagala celo drugo nosilko Simono Halep.

Pred tem je izgubila 14 prvih krogov na turnirjih za grand slam. Ne trener ne ona nista mogla skriti solza sreče. Kitajka je v četrtfinalu igrala tudi lani v Wimbledonu.

Pri 12:30 si poglejte, kaj sta doživljala trener in Kitajka

Sampras jokal med dvobojem. "Zmagaj za trenerja," se je slišalo s tribun.

Za ameriškega igralca Peta Samprasa je bil dvoboj četrtega kroga leta 1995 proti rojaku Jimu Courierju izjemno čustven. Samprasov trener Tim Gullikson, ki je bil tudi njegov prijatelj, se je v Avstraliji sesedel. Odpeljali so ga v ZDA, kjer so mu odkrili tumor na možganih. Leto pozneje je za posledicami bolezni umrl.

Sampras je jokal že pri menjavi strani. Gledalci sprva niso vedeli, zakaj je Američan čustveno na tleh. Navijač, ki je videl, kako preživlja težke trenutke, je na glas zavpil: "Zmagaj za trenerja." In je, čeprav tudi ob zaključni žogici ni mogel zadržati solza. Zaostanek z 0:2 je na koncu pretopil v zmago s 6:7, 6:7, 6:3, 6:4, 6:3.

Ljubljenec občinstva proti hladnemu Švedu

Lokalni heroj in ljubljenec občinstva Pat Cash je v finalu leta 1988 igral proti Matsu Wilanderju. Ljubitelji tenisa so nestrpno pričakovali njun obračun, ki je trajal kar štiri ure in 28 minut.

Wilander je lebdel na igrišču, dobil prvi set, v drugem vodil s 4:1, ko so se oblaki na nebu raztrgali. Zaradi dežja je bil dvoboj prekinjen, kar je pomagalo Cashu, da je začel novo bitko. Prišel je celo do prednosti z 2:1 v nizih, a je Šved izsilil odločilnega petega, v katerem je z mirnostjo prišel do novega naslova na turnirjih za grand slam (6:3, 6:7, 3:6, 6:1, 8:6).

Andyju Murrayju se je mudilo domov

V velikem finalu leta 2016 je bilo vse v znamenju Novaka Đokovića, ki je v treh nizih odpravil Andyja Murrayja. Britanec je postal drugi mož po Ivanu Lendlu, ki je izgubil pet finalnih nastopov na istem turnirju za grand slam.

Na slovesnem zaključku pred občinstvom ni mogel zadržati solza. Pa ne le zaradi poraza. Pogrešal je nosečo ženo, ki je teden po njegovem finalu rodila prvega otroka. "Radi bi se zahvalil ženi. Prava legenda si bila zadnje tedne. Hvala za podporo. Z naslednjim letalom prihajam domov," je v solzah dejal Murray, ki je ekspresno zaključil tudi novinarsko konferenco, ki je sledila, saj ga je pred objektom OP Avstralije že čakalo vozilo za prevoz na letališče.

Roger Federer ni mogel sestaviti govora

Veliki finale leta 2009 med dvema legendama tenisa se je končal po štirih urah in 23 minutah z zmago Rafaela Nadala s 7-5, 3-6, 7-6, 3-6, 6-2.

Španec je za bolečino pri Švicarju poskrbel že v finalu Wimbledona leto prej, kjer ga je prav tako spravil na kolena. Čustva so preplavila Rogerja Federerja: "Bog, to me ubija." Govora sprva ni mogel sestaviti, zato je čez čas poskusil še enkrat: "Ne bi imel rad zadnje besede. On si jo zasluži."

A se čustva niso polegla niti takrat, ko je na odru spregovoril Nadal: "Roger, oprosti za danes. Res vem, kako se počutiš zdaj. Težko, vendar si zapomni, da se izjemen šampion. Eden najboljših v zgodovini, in to si dokazal."

Monika Seleš v Avstraliji v sanjah, nekaj mesecev pozneje šok, ki je zaznamoval kariero

Finale januarja 1993 je bil v znamenju dveh velikih igralk. Monica Seleš je še tretjič v štirih finalih premagala Steffi Graf. Po prvem nizu sicer ni dobro kazalo, saj ga je izgubila s 4:6, nato pa se zbrala in dobila naslednja s 6:3 in 6:2 za končni uspeh.

Prav ta zmaga je med drugim vzbudila jezo pri navijaču nemške teniške igralke. Günter Parche, ki je bil obseden privrženec Grafove, je 30. aprila na turnirju v Hamburgu zabodel jugoslovansko teniško igralko. Čeprav se je fizično hitro opomogla, pa je potrebovala več kot dve leti, da se je psihično sestavila. A njena kariera ni šla v smeri kot pred napadom, ko je osvojila kar devet turnirjev za grand slam. Po Hamurgu ji je to uspelo le še enkrat, in to prav v Avstraliji leta 1996.

Osrednje igrišče je postalo bazen

Polfinale med Američanoma Andrejem Agassijem in Aaronom Kricksteinom leta 1995 je bil nekaj posebnega. Oziroma dogodki po koncu dvoboja. Nad Melbournom se je razplamtela nevihta, ki je ponagajala organizatorjem. Obračun sta igralca sklenila v pokriti areni. Pričakovano je pripadel Agassiju, le nekaj trenutkov pozneje pa se je začela prava katastrofa. Drenažni sistem ni deloval kot bi moral in igrišče je postalo bazen. Zalilo je tudi vse prostore, zaradi česar so morali Avstralci delati vso noč, da je naslednji dan turnir lahko normalno potekal naprej.

Martina Hingis postala najmlajša zmagovalka v moderni eri

Pri vsega 16 letih in treh mesecih je Švicarka Martina Hingis postala najmlajša zmagovalka na turnirjih za grand slam. V finalu je gladko s 6:2, 6:2 odpihnila Francozinjo Mary Pierce.

Mlada Švicarka se leta 1997 ni ustavila in je osvojila še sloviti Wimbledon in US Open. Za veliki četverček ji je zmanjkala le skupna zmaga na OP Francije v Parizu, kjer jo je v finalu premagala Hrvatica Iva Majoli.