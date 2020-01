Oglasila se nam je igralka, ki se je zgrudila na igrišču #video

Terribles images de D. Jakupović, tenniswoman slovène, asphyxiée par les fumées toxiques des incendies en #Australie.

« C’était plus facile de respirer au sol. J’avais vraiment peur. C’est pour ça que je me suis mise par terre. Je ne pouvais plus marcher »pic.twitter.com/t3DDYCXHvh — Vendeur🎿🏂 #GiletBleu&Blanc (@ZeSportif) January 15, 2020

Dalila Jakupović, nekdaj 69. igralka sveta, je v prvem krogu kvalifikacij igrala proti Stefanie Vögele. Kazalo ji je zelo dobro, saj je dobila prvi niz, nato pa se je ob koncu drugega niza zgrudila. Dušilo jo je in nikakor ni mogla priti do zraka. Težave so bile na koncu tako hude, da je morala Jakupovićeva predati dvoboj, s tem pa je izgubila možnosti za napredovanje na glavni del prvega turnirja za grand slam.

Dan po nesrečnem dogodku smo se pogovarjali z Dalilo in jo seveda najprej vprašali o njenem počutju. "Trenutno lahko rečem, da se že skoraj počutim 100-odstotno. Zjutraj sem imela še nekaj bolečin v prsih, zdaj pa je že veliko bolje," nam je uvodoma povedala 28-letna slovenska športnica, ki je v nadaljevanju podrobno opisala dogajanje na igrišču.

Stanje v Melbournu se še ni izboljšalo. Foto: Gulliver/Getty Images

Odpovedali so celo konjske dirke, njih pa spustili na igrišče

Kot je dejala že včeraj po dvoboju, pred tem nikoli ni imela podobnih težav. Poudarila je, da je bil v torek v Melbournu zelo slab zrak in da so tudi mestne oblasti v Melbournu prebivalcem odsvetovale gibanje na zraku. Odpovedali so celo konjske dirke, tisti redki gledalci, ko so prišli na tribune, pa so nosili posebne maske.

Foto: Gulliver/Getty Images

"Nas so spustili na igrišče in lahko povem, da sem že zjutraj, po desetih minutah ogrevanja in običajnega igranja, imela bolečine v prsih. Med dvobojem sem v prvem nizu pri vodstvu s 4:3 poklicala zdravnika, ker sem zadnjo igro komaj odigrala. Že takrat nisem mogla priti do zraka. V nadaljevanju sem se počutila malo bolje. V drugem nizu, pri rezultatu 5:6, sem zadnjo točko odigrala na vse ali nič in jo tudi dobila."

"Po tistem sem pokleknila. Nisem imela več moči, da bi se dvignila. Večkrat sem se poskusila zravnati, a nikakor nisem mogla priti do zraka. Obležala sem na tleh. Za tem sem dobila še panični napad, ker nisem mogla dihat. Ni bilo prijetno."

"Pogoji so bili za obe igralki enaki in ne smem se pritoževati." Foto: Reuters

Tudi sama ne bi želela ponovitve dvoboja

Medtem ko je bila Dalila Jakupović še na kolenih, je glavni sodnik po mikrofonu povedal: "Dame in gospodje, žal Dalila Jakupović ne more nadaljevati dvoboja." S tem je zmago podelil njeni nasprotnici. Ko smo Jakupovićevo vprašali, ali obstaja kakšna možnost, da bi dvoboj ponovili, nam je teniška igralka odgovorila, da za to ni nobene možnosti. "Tudi sama ne bi želela ponovitve dvoboj. Pogoji so bili za obe igralki enaki in ne smem se pritoževati. Pri tenisu je namreč pravilo, da je, ko predaš dvoboj, konec," je povedala. Dodala je, da ji je zelo žal, da ni imela možnosti pokazati še več, saj čuti, da je na začetku sezone v dobri formi.

Pri Mariji Šarapovi so prekinili ekshibicijski dvoboj. Foto: Gulliver/Getty Images

Ni bila edina: "Vse skupaj je bilo videti žalostno"

Tenis je navzven velikokrat videti lep in glamurozen šport, sploh ko gledamo najboljše igralke in igralce sveta. Za vsem tem je skrito veliko garanja in odrekanja. Nemalokrat se igralke in igralci znajdejo v nezavidljivih položajih. Če naša igralka včeraj ne bi hotela igrati, bi jo organizatorji lahko tudi kaznovali. Dalila še zdaleč ni bila edina, ki je imela tovrstne težave.

"Vseeno smo mislili, da nam bodo prišli naproti in malo bolj gledali na naše zdravje. Po dvoboju mi je nasprotnica dejala, da je imela velike bolečine v prsih in da ni mogla priti do zraka. Tudi preostale igralke so imele glavobole, prav tako so imele težave z dihanjem. Vse skupaj je bilo videti žalostno," nam je zaupala trenutno naša tretja najboljša igralka.

"Popoldne je k sreči začelo deževati, tako da so temperature padle na 20 stopinj Celzija. " Foto: Instagram

Po besedah naše sogovornice v sredo dopoldne stanje v Melbournu ni bilo nič boljše kot dan prej. Nad Melbournom je bilo še vedno mogoče videti oblake dima od požarov, temperatura zraka pa se je povzpela na 37 stopinj Celzija. "Popoldne je k sreči začelo deževati, tako da so temperature padle na 20 stopinj Celzija. Tudi prihodnje dni bo bolj hladno. Upam, da bo ta dež spral dim in končno ugasnil požare, ki že dolgo divjajo v Avstraliji," je še povedala Jakupovićeva, ki se bo prihodnji teden v Avstraliji preizkusila tudi v dvojicah.