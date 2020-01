Samo z enim pozivom prišli do več kot 4 milijonov dolarjev #video

Po zaslugi Nicka Kyrgiosa

Za ekshibicijski turnir je poskrbel teniški igralec, od katerega smo po navadi vajeni, da v teniškem svetu polni medijske stolpce z nešportnim obnašanjem in z žaljivimi izjavami na račun drugih igralcev. Govorimo o Nicku Kyrgiosu, ki je na novega leta dan Avstralsko teniško zvezo pozval, da naj pred OP Avstralije organizirajo ekshibicijski turnir in ves denar namenijo za požare, ki divjajo v Avstraliji.

C’mon @TennisAustralia surely we can do a pre @AustralianOpen exho to raise funds for those affected by the fires? 🤷🏼♂️🤷🏼♂️ — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) January 1, 2020

Na osrednjem igrišču v Melbournu se je zbralo 12 vrhunskih igralk in igralcev, med njimi tudi Caroline Wozniacki. Foto: Instagram/Getty Images Na osrednjem igrišču v Melbournu se je zbralo 12 vrhunskih igralk in igralcev in s posebnimi igrami "služilo" denar. V ekipi Serena Williams so igrali Rafael Nadal, Dominic Thiem, Petra Kvitova in Novak Đoković. V drugi ekipi, ekipi Caroline Wozniacki, so igrali Aleksander Zverev, Stefanos Cicipas, Naomi Osaka in daleč najmlajša na igrišču Coco Gauff. Pozneje sta na igrišče stopila še Roger Federer in Nick Kyrgios in odigrala en niz.

Federer in Nadal sta se odločila, da podarita 250 tisoč dolarjev

Zelo radodarna sta bila posebej Roger Federer in Rafael Nadal. Španec je ob koncu povedal, da sta nekaj ur pred prereditvijo govorila s Federerjem in se odločila, da skupaj darujeta 250 tisoč avstralskih dolarjev (150 tisoč evrov). "Upam, da bodo na podlagi tega še naprej pomagali pri tej grozni nesreči, ki jo doživljamo."

"Težko je to gledati. Želiš si, da se to ne bi zgodilo v tvoji državi. V Švici nimamo tako ekstremnih razmer in zmeraj sem vesel, če lahko pomagam," je povedal Federer in pozval ljudi, da še vedno lahko potujejo v Avstralijo.

Ob igrišču so bili tudi gasilci. Foto: Gulliver/Getty Images

Velika želja se je uresničila avstralski gasilki

S to prireditvijo so zbrali več kot štiri milijone avstralskih dolarjev (2,5 milijona evrov). Ob igrišču so bili tudi gasilci. Med njimi je bila tudi gasilka Deb Borg, kateri se je uresničila velika želja. Nekaj točk je odigrala s svojim najljubšim igralcem, Rafaelom Nadalom.

"Zadnjih nekaj tednov je bilo zelo čustvenih." Foto: Gulliver/Getty Images

Za Kyrgiosa je bilo zadnjih nekaj tednov zelo čustvenih

Nick Kyrgios je bil eden prvih, ki je obljubil, da bo za vsak as, ki ga bo dosegel na januarskih turnirjih, doniral 200 dolarjev (123 evrov). Kmalu za tem se mu je pridružilo še veliko drugih igralcev. Ashleigh Barty, trenutno prva igralka sveta, je donirala ves denar, ki ga je zaslužila na turnirju v Brisbanu. Za enako gesto se je odločila Serena Williams, ki je zmagala turnir v Aucklandu in prav tako svoj ček podarila za pomoč pri požarih.

"Zadnjih nekaj tednov je bilo zelo čustvenih. Težko je in želel sem poslati sporočilo. To je bila priložnost, da sem izkoristil svojo platformo. Naslednji dan sem se zbudil in stvar je 'eksplodirala'. Bilo je zelo čustveno," je povedal Kyrgios.