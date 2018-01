Španec po porazu s Slovenijo jezen na sodnika in nemške privilegije

Nezadovoljstvo španskega selektorja Jordija Ribere

Španci so od tekme drugega dela s Slovenijo, ki jih do torka na velikih tekmovanjih sploh še ni premagala, pričakovali bistveno več. V drugi del evropskega prvenstva so vstopili z zastrašujoče prepričljivo zmago nad Makedonijo (+11). Navijači so pričakovali, da bodo osvojili nov par točk tudi proti Slovencem, a se je njihovim ljubljencem zalomilo.

"V prvem polčasu nam je še šlo, ko pa so nam Slovenci v nadaljevanju tekme ušli na pet golov razlike, smo izgubili nadzor nad srečanjem," je po drugem porazu na tem evropskem prvenstvu - v prvem skupinskem delu je Španija ostala praznih rok proti Danski - dejal Jordi Ribera. Španski rokometni strokovnjak je zelo izkušen. Vodil je vrhunske španske klube, poleg španske pa tudi reprezentanci Argentine in Brazilije. Glavni razlog za nepričakovano visok poraz proti Sloveniji je pripisal sojenju.

Noče stokati, a tega si niso zaslužili

Španci so bili nezadovoljni s sojenjem. Foto: Mario Horvat/Sportida Priznal je, da je bilo treba zaradi tehnično zelo sposobnih igralcev Slovenije v obrambi zaigrati zelo tvegano, vseeno pa je prepričan, da sta Romuna delala preveč napak v škodo Španije.

"Čeprav se je zelo zahtevno braniti pred vrhunskimi slovenskimi igralci, smo jim vseeno ukradli nekaj žog. A vedno, ko smo nanizali dve pozitivni akciji, sta nas sodnika presekala z izključitvijo za dve minuti," je bil 54-letni Ribera po poročanju španskega športnega dnevnika Marca nezadovoljen s sojenjem romunskega para.

Ni mu šlo v glavo, zakaj ga je Evropska rokometna zveza (EHF) sploh izbrala, da sodi tako pomembno tekmo. "Nočem, da bi bilo videti, kot da stokam in iščem izgovore. A tega si nismo zaslužili. Sodila sta nam Romuna, ki sta imela težave s sojenjem na srečanju med Slovenijo in Makedonijo. Na prvenstvu sodi še 15 ali 16 drugih sodniških parov," se Ribera čudi izboru, saj je prepričan, da bi lahko na tekmi delila pravico katera izmed sodnikov, ki sta na tem prvenstvu za delo dobila pozitivne ocene.

Ne sodnika, odločila je neverjetna obramba Slovenci so dočakali prvo zmago nad Španijo na velikem tekmovanju. Foto: Mario Horvat/Sportida Iz španskega tabora so torej prihajale opazke, da sta sodnika pomagala Sloveniji do zmage. Kaj pa o tem, kaj je dvoboj prevesilo na stran Vujovićeve čete, menijo slovenski reprezentanti? "Imeli smo fantastičnega vratarja in neverjetno obrambo. Škoda, da naša obramba ni bila na tako visoki ravni tudi na drugih tekmah. Odigrali smo popolno tekmo, tudi kakšna žoga več se je odbila v naše roke. O tej tekmi ne bomo več razmišljali, moramo gledati naprej in na naslednjo tekmo. Spet smo optimisti, zdaj nas čakajo Čehi," je po sladki zmagi nad Španijo dejal Miha Zarabec. Po tekmi je čutil bolečine v stegenski mišici, tako da je njegov nastop na današnji tekmo s Češko še vprašljiv. Slovenski selektor Veselin Vujović je dobil taktični dvoboj s španskim stanovskim kolegom. Foto: Mario Horvat/Sportida Da dvoboja nista odločila sodnika, temveč slovenska obramba, zatrjuje tudi slovenski orjak Borut Mačkovšek. "Odločila je naša obramba. Do 50. minute smo igrali na vrhunski ravni v obrambi in napadu, vsi igralci s klopi so prispevali svoj delež k pomembni zmagi. Na tej tekmi smo dali svoj maksimum. Prvi polčas je bil dokaj izenačen, v drugem pa smo dodali plin v obrambi, Španci so imeli z njo velikanske težave," se Primorec niti v eni izjavi ni dotaknil sojenja Romunov, ki sta mu parala živce na dvoboju z Makedonijo.

Zakaj Nemci pred odločilno tekmo počivajo tako dolgo?

Španci se bodo na odločilno tekmo za napredovanje z Nemci pripravljali dva dni manj od tekmecev. Foto: Mario Horvat/Sportida Ribero pa po neuspešnem lovu na točke proti Sloveniji nista zmotila le sodnika. Španci imajo še vedno vse v svojih rokah. Če bodo v današnjem večernem spopadu premagali Nemce, se bodo polastili drugega mesta v skupini. Tako imajo po porazu s Slovenijo na voljo popravni izpit, v katerem so odvisni le od sebe. Je pa španski selektor mnenja, da se jim godi krivica, ki je v privilegirani položaj postavila Nemčijo. Zanimivo je, da so podobno po sporni tekmi v Zagrebu (25:25) razmišljali že v slovenskem taboru.

Španci, ki jih je podobno kot Slovence spravilo iz tira sojenje Romunov, so prepričani, da bi moral biti urnik tekem v drugem delu tekmovanja drugačen.

"Za pripravo na dvoboj z Nemčijo imamo na razpolago le 24 ur, Nemci pa so zadnjo tekmo odigrali v nedeljo. Žal smo del tekmovanja, kjer nam tudi prvo mesto v skupini D ni omogočilo, da med zadnjima tekmama v drugem delu počivamo več kot 24 ur. Nemčija (v skupini C je osvojila drugo mesto, op. p.) se na tekmo z nami pripravlja že tri dni, mi pa bomo morali vstopiti v tekmo praktično brez treninga," je nezadovoljen španski selektor, ki ga skrbi, da njegovi izbranci do večerne tekme z Nemčijo ne bodo obnovili moči. Na tekmi, ki bi se morala po sanjskem slovenskem scenariju končati brez zmagovalca.