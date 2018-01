Slovenci ostajajo v boju za kolajne, Čehi ustavili Makedonce!

EVROPSKO PRVENSTVO 2018, DRUGI DEL, 6. TEKMOVALNI DAN

Slovenski rokometaši po izjemni zmagi nad odlično Španijo (31:26) ostajajo v igri za polfinale in s tem v boju za kolajne evropskega prvenstva na Hrvaškem. Na roko jim je šel tudi rezultat večerne tekme, na kateri so Čehi v dramatični končnici premagali Makedonijo (25:24). Sredina naloga: zmaga nad Češko, zmaga Danske in remi med Nemčijo in Španijo.

Slovenci so zanje odločilno tekmo začeli izjemno in hitro povedli. V napadu so zadeli vse, v vratih Slovenije pa je blestel novinec Urh Kastelic (5:2). Španci so slovenski nalet hitro zajezili in z delnim izidom 6:1 povedli z 8:6. Majhno prednost so Španci držali vse do konca prvega dela, ko so Slovenci spet strnili vrst in krilih nekaj izjemnih obramb Kastelica na odmor odšli s prednostjo zadetka (13:12). Kastelic, ki do zdaj na Hrvaškem sploh ni igral, je ubranil kar osem španskih strelov.

Še bolj kot v prvega so vstopili v drugega. Slovenija je zgolj nekaj minutah povedal za pet (20:15, 21:16), v 44. minuti pa je po zadetku Boruta Mačkovška na semaforju kazalo že 25:18 in tekma je bila odločena. Špancem se je na koncu uspelo le malce približati, a zmaga Slovenije ni bila nikoli resno ogrožena. Za igralca tekme so izbrali ravno Kastelica, ki je na koncu zbral 12 obramb.

Čehi z zmago pomagali tudi Sloveniji

Naši rokometaši in celotna Slovenija je v večerni tekmi stiskala pesti za Češko, ki je ob koncu tekme po velikem preobratu uspelo streti Makedonijo. Slednja je imela do 43. minute vse pod nadzorom, vodila za pet (20:15), nato pa so na sceno stopili Čehi in z delnim izidom 7:2 izid izenačili na 22:22.

V 59. minuti so po zadetku Stanislava Kaspareka na tekmi prvič povedli (25:24) in prišli do pomembne zmage, ki tudi Čehe ohranja v igri za polfinale. V sredo se bodo s Slovenijo udarili za dve točki, oboji pa bodo morali upati na remi med Nemčijo in Španijo.

Lestvica: 1. Danska 4 tekme - 6 točk

2. Španija 4 - 4

----------------

3. Nemčija 4 - 4

----------------

4. Češka 4 - 4

5. Slovenija 4 - 3

6. Makedonija 4 - 3 Prvi dve ekipi se uvrstita v polfinale, tretjeuvrščena pa se bo udarila za peto mesto.

Kdo bo šel neposredno na SP 2019? Tri najboljše reprezentance si bodo neposredno zagotovile nastop na svetovnem prvenstvu, ki ga bosta leta 2019 skupaj gostili Danska in Nemčija. Ker imata obe kot sogostiteljici že zagotovljen nastop na SP, kvalifikacij pa ne bo treba igrati niti aktualnemu svetovnemu prvaku Franciji (2017), bodo na evropskem prvenstvu na Hrvaškem odigrali tudi dvoboj za peto mesto. Slovenija ga bo odigrala, če bo v skupini II osvojila tretje mesto.

