Hrvati so zmagali in so še v igri, a trepetajo

EVROPSKO PRVENSTVO 2018, DRUGI DEL, 2. TEKMOVALNI DAN

Hrvati so v drugi tekmi drugega delu evropskega prvenstva pred domačimi navijači premagali Noreško z 32:28 in ostajajo v igri za polfinale. V prvi tekmi dneva skupine v Zagrebu so Francozi premagali Švedsko s 23:17 in na peti tekmi še petič zmagali.