Olimpijski prvaki premočni za hrabro Slovenijo

EVROPSKO PRVENSTVO 2018, drugi del, 2. tekmovalni dan

Slovenski rokometaši so na prvi tekmi drugega dela EP na Hrvaškem v Varaždinu izgubili proti favorizirani Danski (28:31). Slovenci ostajajo pri eni točki in imajo za preboj na prvi dve mesti v skupini II, ki vodita v polfinale, le še teoretične možnosti.

Prvi polčas je postregel z zelo izenačeno igro, kjer si nobena ekipa ni priigrala več kot dva zadetka prednosti. Toliko znaša tudi prednost Danske ob polčasu (16:14).

Pri Slovencih, ki so po zadetku Matica Suholežnika celo povedli z 12:11, je bil najboljši Miha Zarabec (5), pri Dancih pa je sedem zadetkov dosegel Lasse Svan. Izkazal se je tudi slovenski vratar Matevž Skok, ki je v prvih 30 minutah zbral pet obramb.

Danci so tudi v drugem delu držali prednost dveh zadetkov, kaj dlje pa jih hrabri in borbeni Slovenci dolgo niso pustili. Vse do 45. minute, ko so Skandinavci povedli s 24:21 in 26:23.

Blaž Janc je z dvema hitrima zadetkoma Slovenijo še priključil le na zadetkom (25:26), potem pa so Danci s tremi zaporednimi zadetki povedli za štiri (29:25) in odločili zmagovalca.

Čehi dolgo grozili, nato pa padli v luknjo

V prvi tekmi dneva je branilka naslova Nemčija ob koncu tekme strla Češka, ki je največje presenečenje tega prvenstva. Čehi, ki so v prvem delu strli tako Dance kot Madžare, so dolgo vodili, v 47. minuti je bilo še 18:16, nato pa močno padli in do konca srečanja dosegli le še en zadetek. Pri Nemcih je z osmimi zadetki blestel Steffan Fath.

Lestvica: 1. Danska 3 tekme - 4 točke

2. Nemčija 3 - 4

----------------

3. Makedonija 2 - 3

----------------

4. Španija 2 - 2

5. Češka 3 - 2

6. Slovenija 3 - 1

