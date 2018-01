Hrvaški selektor poskrbel za škandal: "Ni bilo namerno!"

Lino Červar v zadnjem napadu na tekmi oviral nasprotnika

Hrvaška, ki je brez svojega prvega zvezdnika Domagoja Duvnjaka, ta se je poškodoval na prvi tekmi in zaključil s prvenstvom, močno oslabljena, je v četrtek stežka dosegla zmago nad Belorusijo s 25:23.

Na tej tekmi je hrvaški selektor Lino Červar v zaključku poskrbel za potezo, ki je dvignila precej prahu. Osem sekund do konca tekme, ko so Hrvati vodili s 24:23, je namreč ob avtliniji z roko okoli trebuha objel beloruskega reprezentanta Arturja Karvatskega, ki je tekel v napad.

V nadaljevanju akcije so sodniki, ki so potezo hrvaškega selektorja spregledali, Belorusom prisodili prekršek v napadu, Hrvati so na drugi strani dosegli še en gol in tekma je bila odločena.

Kaj se je zgodilo v zaključku tekme med Hrvaško in Belorusijo?

Selektor Hrvaške: Ni bilo nobene namere

Červar zaradi svojega početja ni bil kaznovan, lahko da se to zgodi naknadno, a karkoli se bo že zgodilo, izkušeni hrvaški trener pravi, da njegova poteza ni bila namerna.

"Tukaj ni bilo nobene namere. Vajen sem ob trenerski črti hoditi levo in desno. Prišlo je do majhnega trka z beloruskim rokometašem, a to se je zgodilo v žaru borbe," je povedal 67-letni trener, ki je Hrvaško pred časom popeljal do olimpijskega in dveh naslovov svetovnega prvaka.

Hrvaška je s štirimi točkami trenutno na tretjem mestu skupine I. Naslednjo tekmo bo odigrala v soboto, ko se bo udarila z Norveško, ki je, prav tako s štirimi točkami, trenutno na vrhu lestvice.