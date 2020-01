Lej kaj je mislil? Hrvat izrekel besede, ki jih ne bi smel #video

Hrvati so tekmo proti Afričanom začeli zelo slabo, zato je Červar svoje izbrance poklical k sebi in jim jih napel. Vse bi bilo in prav, če se to ne bi zgodilo pred mikrofoni in televizijskimi kamerami. "Zakaj igramo kmečki rokomet? Zakaj za vraga jim podajamo žogo? Ti črnci igrajo pametnejše kot mi," je vrelo iz ust 69-letnega hrvaškega strokovnjaka. Vse skupaj ni kaj dosti pomagalo, saj so Katarci na odmor odšli s prednostjo dveh zadetkov (17:15).

Čudna minuta odmora Červarja, ki odmeva po Balkanu:

Tudi v nadaljevanju hrvaška igra ni stekla, Katar je vodil tako rekoč celotno srečanje, zadnjih deset minut obračuna pa je vendarle popustil in Hrvatom dopustil, da so na koncu zmagali s 33:28. To je bil tudi zadnji pripravljalni obračun pred začetkom EP v Avstriji, na Švedskem in Norveškem, kjer se bodo v skupini A v Gradcu naprej pomerili s Črno goro.

Hrvati so pred dvema letoma na domačem evropskem prvenstvu zasedli zanje skromno peto mesto.

