Hrvaški selektor pospravlja kovčke in dodaja, da ga ni sram

Odmevi po zmagi Francije nad Hrvaško

Svetovni prvaki Francozi so v sredo utišali 16 tisoč hrvaških navijačev, ki so v zagrebški Areni pričakovali napredovanje ljubljencev v polfinale. Hrvaška reprezentanca je po zmagi Norveške nad Švedsko prejela skandinavsko darilo, saj ji je za napredovanje med štiri najboljše zadoščala že točka proti Franciji.

Dinart prelisičil Červarja

Lino Červar je v prvem polčasu izgubil trenerski dvoboj s francoskim stanovskim kolegom, nekdanjim reprezentantom Didierjem Dinartom. Foto: Vid Ponikvar Galski petelini, ki so pred zadnjo tekmo drugega dela evropskega prvenstva že imeli zagotovljen nastop v polfinalu, v obračunu s Hrvaško niso varčevali z močmi.

Francozi so bili prepričljivi in so spretno izkoriščali številne napake hrvaških rokometašev, ki so se znašli pod velikim pritiskom. Francozi so bili toliko boljši od gostiteljev prvenstva, da je lahko selektor Didier Dinart večji del srečanja odpočil nekaj najboljših posameznikov, tudi Nikolo Karabatića.

Ko je sin Hrvata in Srbkinje, večkrat proglašen za najboljšega rokometaša na svetu, v prvem polčasu počival na klopi, so njegovi soigralci na parketu pometli z gostitelji in si priigrali visokih šest zadetkov prednosti.

Hrvati so v drugem polčasu skušali izenačiti. Napeli so moči, sedem minut pred koncem znižali zaostanek na en zadetek, a so se Francozi nato spet odlepili in zasluženo slavili. Zmagali so s 30:27 in poskrbeli za veliko razočaranje v hrvaških vrstah.

Vratar Gerard: Če izločiš Hrvaško v gosteh, to pomeni veliko "Na široko smo si odprli pot do medalje. Igrali smo na polno," je dejal Vincent Gerard Foto: Vid Ponikvar "To je bila nenavadna tekma, ker smo že pred začetkom vedeli, da smo v polfinalu. Vseeno nismo želeli biti preračunljivi. Osredotočili smo se na zmago, da bi z njo podali čast vrednotam športa. Spoštujemo naš način igre tako kot druge reprezentance. Zato smo v tej zmagi zelo uživali," je poudaril levi krilni igralec Kentin Mahe (Veszprem), njegove besede pa so najbolj razveselile Švede, ki so se po zmagi Francije nad Hrvaško kljub porazu proti Norveški uvrstili v polfinale. "Po finalu olimpijskih iger (poraz proti Danski, op. p.) sploh še nismo izgubili. To nam polni samozavest. Proti Hrvaški smo dokazali, da imamo v svojih vrstah nekatere izmed najboljših strelcev na svetu," je povedal Adrien Dipanda (Saint Raphael), vratar Vincent Gerard (Montpellier) pa je dodal: "Na široko smo si odprli pot do medalje. Igrali smo na polno. Če izločiš Hrvaško v gosteh, to pomeni veliko," je dejal eden najboljših rokometnih vratarjev na svetu.

Kdo bo osvojil naslov evropskega prvaka v rokometu? Danska 23,98% +

Francija 70,59% +

Španija 2,26% +

Švedska 3,17% +

Čustva prevladala pred razumom

Francozi so aktualni svetovni prvaki v rokometu. Foto: Vid Ponikvar Po dvoboju se je izkazalo, da je bil to predzadnji, na katerem je kavboje vodil Lino Červar. Selektor, ki si je na tem prvenstvu privoščil nekaj afer, je skušal Hrvaško popeljati na zmagovalni oder, a se mu je načrt izjalovil. Čeprav je imel za priprave na dvoboj s Francijo na voljo kar tri dni, njegovi izbranci niso bili kos nalogi.

"V tekmo smo vstopili preveč čustveno. Čustva so prevladala nad razumom, posledica je bil visok zaostanek po prvem polčasu (13:19). Nisem bil zadovoljen z igro v obrambi. Prejeli smo preveč poceni zadetkov z devetih metrov. V drugem polčasu je bilo bolje. V 53. minuti smo zaostajali le še za gol, a nato po neumnem hitro prejeli dva zadetka. Zgodba je bila končana," je po bolečem porazu hrvaške reprezentance povedal 67-letni selektor in delno prevzel krivdo za neuspeh.

Fotogalerija s tekme med Hrvaško in Francijo / avtor Vid Ponikvar:

1 / 22 2 / 22 3 / 22 4 / 22 5 / 22 6 / 22 7 / 22 8 / 22 9 / 22 10 / 22 11 / 22 12 / 22 13 / 22 14 / 22 15 / 22 16 / 22 17 / 22 18 / 22 19 / 22 20 / 22 21 / 22 22 / 22

"Moral bi bolj umiriti ekipo, a se je izkazalo, da proti Francozom borba in želja ne zadoščata za zmago. Preprosto smo pregoreli v želji, prehitro smo končevali napade. Najbolj mi je žal občinstva, ki smo ga razočarali," je dejal Červar, ki je pred leti, še v prejšnjem mandatu, Hrvaško popeljal do naslova svetovnih in olimpijskih prvakov.

To ni neuspeh za Hrvaško

Hrvaška se bo od prvenstva poslovila v petek na tekmi za peto mesto. Foto: Vid Ponikvar Evropski naslov bodo ostale njegove nedoživete sanje, saj zapušča hrvaško klop.

"Pogodba se mi izteče konec evropskega prvenstva. Reprezentanco sem vodil na 166 tekmah, a je pred njo in hrvaškim rokometom tudi brez mene svetla prihodnost. Prepričan sem, da je na Hrvaškem dovolj strokovnih mož, ki lahko začnejo niz osvajanja medalj. Sam bom novega selektorja podprl," je sporočil rokometni trener iz Umaga, ki bo zadnjo tekmo na hrvaški klopi vodil v petek.

Na tekmi za peto mesto, na kateri se po novi odločitvi EHF ne bodo delile vstopnice za udeležbo na SP 2019, se bo pomeril proti Češki.

Na dvoboju s Francijo je bila na tribunah glasna navijačica tudi Kolinda Grabar-Kitarović. Foto: Reuters

"Morda je tekma za peto mesto naša realnost. Ne sme nas biti sram, to ni neuspeh. Manjkal nam je najboljši igralec na svetu. Če bi bil Duvnjak z nami, bi bila to druga pesem. Bilo bi podobno, kot da bi Norveški vzeli Sagosena (Sander Sagosen, član PSG, op. p.) ali pa Makedoniji Lazarova (Kiril Lazarov, član Nantesa, op. p.). Ko vam manjka vrhunski igralec, je to velika pomanjkljivost. A ne bi se izgovarjal na to. Največji spodrsljaj smo si privoščili proti Švedski. Proti Franciji smo dali toliko, kolikor smo lahko," je po poročanju hrvaškega časnika 24sata povedal Červar, ki se bo kmalu posvetil novim izzivom, polfinalne in finalne boje pa bo lahko v zagrebški Areni spremljal le v vlogi gledalca.