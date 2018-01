Po Sloveniji v črno zaviti tudi Hrvaška in Nemčija

EVROPSKO PRVENSTVO 2018, DRUGI DEL, 7. TEKMOVALNI DAN

Na evropskem rokometnem prvenstvu so znani polfinalisti. To so Danska, Francija, Španija in Švedska. Slovenija je upala na velik čudež, a vsega je bilo konec že po remiju proti Češki (26:26), iz boja za kolajne pa sta zadnji dan drugega dela izpadli tudi domačinka Hrvaška in branilka naslova Nemčija.

Slovenci so tekmo proti Češki začeli zelo slabo. V napadu ni steklo, vse je poteklo prepočasi, v čeških vratih pa je blestel še vratar Tomas Mrkva (prvi polčas: 13 obramb). Čehi so hitro povedli s 10:6, tudi 12:7, nato pa je ustavilo tudi njim. V slovenskih vratih je zablestel tudi junak zmage nad Španijo Urh Kastelic (prvi polčas: devet obramb), ki s pomočjo odlične obrambe v zadnjih devetih minutah prvega dela sploh ni prejel zadetka, Slovenija pa je na odmor odšla le z zadetkom zaostanka.

Tudi drugi polčas so bolje začeli Čehi in po črnih minutah Slovenije spet pobegnili za štiri točke (20:16). A tako kot v prvem so se naši fantje vrnili in celo povedli s 26:24, a tudi to ni bilo dovolj za zmago. Čehi so imeli na koncu celo možnost za zmago, a jim na koncu hrbet obrnila tudi sreča: zadeli so le vratnico (26:26).

Slovenci so zasedli končno osmo mesto, kar je glede na vse težave s poškodbami in sodniških zapletih vse prej kot slab rezultat.

Hrvati so pred domačimi gledalci ciljali na zlato odličje, zadovoljiti pa se morajo le s tekmo za peto mesto. Foto: Vid Ponikvar

Konec tudi za Hrvate in Nemce

Na zadnji tekmi skupine II so potniku v polfinale odločali tudi Nemci in Španci. Slednji so se po hudem porazu proti Sloveniji zbrali in branilcem naslova preprečili pot v finale (31:27).

Veliko razočaranje so pred polno Areno v Zagrebu doživeli tudi domačini Hrvati. Francozi so že v prvem polčasu vodili za šest zadetkov, ki jih do konca tekme domači rokometaši niso mogli več izničiti.

Že pred zadnjim dnem drugega dela so si polfinale zagotovili Danci, kljub porazu za tri zadetke proti Norveški pa so boje za kolajne ujeli še Švedi.

Polfinalna dvoboja bosta v petek, ravno tako tekma za peto mesto, ki po novem ne odloča o ničemer. Tako vsaj pravi EHF.

Zaključni boji (Zagreb): Polfinale:

Petek, 26. januar:

18.00, Francija - Španija

20.30, Švedska - Danska Za peto mesto:

Petek, 26. januar:

15.30, Hrvaška - Češka

Skupina II (Varaždin):

Lestvica: 1. Danska* 5 tekem - 8 točk

2. Španija* 5 - 6

----------------

3. Češka** 5 - 5

----------------

4. Slovenija 5 - 4

5. Nemčija 5 - 4

6. Makedonija 5 - 3 * - v polfinalu

** - tekma za peto mesto

Skupina I (Zagreb):

Lestvica: 1. Francija* 5 tekem - 10 točk

2. Švedska* 5 - 6

----------------

3. Hrvaška** 5 - 6

----------------

4. Norveška 5 - 6

5. Belorusija 5 - 2

6. Srbija 5 - 0



* - v polfinalu

** - tekma za peto mesto

