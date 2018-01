Švedi do prepotrebnih točk, Francozi blizu polfinala

EVROPSKO PRVENSTVO 2018, DRUGI DEL, 5. TEKMOVALNI DAN

Na prvi ponedeljkovi tekmi drugega dela evropskega rokometnega prvenstva v skupini I so rokometaši Francije z 39:30 odpravili Srbe in si na stežaj odprli vrata polfinala. Do pomembne zmage so prišli Švedi, z 29:20 so ugnali Beloruse in vknjižili prepotrebne točke.

Francozi, ki se bodo v zadnjem krogu spopadli z gostitelji Hrvati, so po izenačenju na 7:7 stopili na plin, prišli do prednosti in jo vztrajno višali. Do polčasa do zadeli kar 19-krat in vodili za sedem (19:12). V drugem delu so držali prednosti, ob koncu povedli celo za 11, na koncu pa slavili z devetimi zadeti razlike. Najboljša strelca zmagovalcev sta bila Luka Karabatić in Raphael Caucheteux s po sedmimi goli, prav toliko jih je zbral najbolj razpoloženi Srb Nemanja Zelenović. Francija ima po novi zmagi 8 točk in je povsem blizu polfinala.

Na večerni tekmi so do zanesljive zmage prišli Švedi, ki so za devet golov odpravili Beloruse. Eden od pomembnih členov švedske zmage je bil vratar Andreas Palicka, pri svojem delu je bil 50-odstotno zanesljiv, ubranil je dve sedemmetrovki. Največ zadetkov, šest, sta k zmagi prispevala Hampus Wanne in Albin Lagergren. Švedi se bodo v sredo pomerili še z Norvežani.

Lestvica: 1. Francija 4 tekme - 8 točk 2. Švedska 4 - 6 ---------------- 3. Hrvaška 4 - 6 ---------------- 4. Norveška 4 - 4 5. Belorusija 4 - 0 6. Srbija 4 - 0 Prvi dve ekipi se uvrstita v polfinale, tretjeuvrščena pa se bo udarila za peto mesto.

