Danci in Španci zmagali, Sloveniji še odprta vrata do polfinala

EVROPSKO PRVENSTVO 2018, DRUGI DEL, 4. TEKMOVALNI DAN

V varaždinski skupini II v drugem delu evropskega rokometnega prvenstva na Hrvaškem so Danci s 26:25 porazili Nemce, Španci pa s 31:20 Makedonce. Rezultata gresta na roko Sloveniji, ki ima še kanček upanja na polfinale.

Foto: Mario Horvat/Sportida

Slovenski rokometaši, ki jih naslednja tekma čaka v torej, so z zanimanjem spremljali razplet tekem njihovih tekmecev in upali, da se uresniči kakšen od scenarijev, ki bi četo Veselina Vujovića še obdržal v položaju za napredovanje v polfinale.

In se je. Danci so premagali Nemce, Španci pa Makedonce. Španci morajo zdaj z Nemci odigrati neodločeno, Makedonci pa morajo izgubiti z Danci in Čehi.

Vse to seveda velja le ob domnevi, da Slovenci na zadnjih dveh tekmah drugega dela premagajo tako Španijo kot Češko. S Španijo se bodo pomerili v torek ob 18.15, s Čehi pa v sredo ob 16. uri.

Lestvica: 1. Danska 4 tekme - 6 točk 2. Španija 3 - 4 ---------------- 3. Nemčija 4 - 4 ---------------- 4. Makedonija 3 - 3 5. Češka 3 - 2 6. Slovenija 3 - 1

