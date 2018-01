"Premor med našima tekmama je odločno predolg in nelogičen"

Blaž Blagotinšek pogleduje proti Španiji

Po štirih odigranih tekmah z Makedonijo, Nemčijo, Črno goro in Dansko je krožni napadalec madžarskega velikana iz Veszprema skupaj z Borutom Mačkovškom drugi najboljši slovenski strelec s 13 goli, najbolj učinkovit Miha Zarabec jih je dosegel 17. Po minutaži je s 158 minutami na četrtem mestu, več od njega so na igrišču preživeli le Darko Cingesar (184), Zarabec (167) in Mačkovšek (161), njegov met iz igre pa znaša visokih 87 odstotkov (13 golov iz 15 poskusov).

A Blagotinšek se zaveda, da je rokomet ekipni šport in da se mora tudi najboljši posameznik podrediti kolektivu, sicer je ves trud zaman.

Nelogično

Slovenski rokometaši bodo po petkovem porazu z Dansko naslednjo tekmo igrali šele v torek, 23. januarja, ko se bodo v varaždinski Areni ob 18.15 pomerili s Španci. "Premor med tekmama je odločno predolg, saj lahko povsem padeš iz ritma, hkrati pa povsem nelogičen, saj nato v dveh dneh sledita dve zahtevni preizkušnji," je dejal 202 centimetra visoki Celjan, ki bo skupaj s soigralci naredil vse, da položi na kolena Špance in podaljša upanje za preboj v polfinale.

Blaž Blagotinšek opozarja, da je slovenski premor predolg. Kar tri proste dneve imajo med zadnjo in naslednjo tekmo. Foto: Mario Horvat/Sportida

Teorija še vedno igra

"Nov dan, nova priložnost. Motivacija je visoka, Španijo bo preprosto treba premagati, saj imamo še vedno teoretične možnosti za preboj v polfinale. In dokler jih imamo, ne bomo popustili. Na to tekmo gremo na polno, na njej mora biti pri nas veliko želje in borbe. Upam, da si bo tekmo znova ogledalo veliko naših gledalcev. Na prvih štirih tekmah so nas krasno spodbujali, pripravili so zares fenomenalno vzdušje, počutili smo se, kot da igramo doma. V teh dnevih premora bo treba malce umiriti naše glave, malo zadihati, nato pa s polno paro naprej," je dejal Blagotinšek, ki na odnose v reprezentanci nima nobenih pripomb.

Foto: Žiga Zupan/Sportida

Kemija je prava

"V naši ekipi je veliko mladih fantov, a tudi izkušenih igralcev, za katerimi so številne bitke na najvišji rokometni ravni. Med seboj se sijajno razumemo, smo pravi prijatelji in se čutimo. V ekipi je prava kemija, v takšni ekipi je zares užitek igrati," je na koncu dodal Blagotinšek.