Čudež, ki bi Slovenijo vrnil med žive

Sanjski scenarij

Selektor Veselin Vujović je po porazu z Danci namignil, da so sanje o polfinalu najverjetneje že izgubljene. Slovenija se bo pod njegovo taktirko trudila, da bi osvojila vsaj tretje mesto, s tem pa si priigrala dvoboj za peto mesto, s katerim bi si lahko zagotovila neposredno uvrstitev na SP 2019.

Matematika pravi, da še ni konec

Selektor Veselin Vujović je po porazu proti Danski napovedal nekaj sprememb. Foto: Mario Horvat/Sportida Se lahko Slovenija resnično že poslovi od misli, da bi se na Hrvaškem uvrstila med najboljše štiri in se podobno kot na SP 2017 v Franciji vključila v boj za odličja?

Matematika pravi, da bi se lahko slovenski rokometaši še uvrstili v polfinale, moralo pa bi se izpolniti kar nekaj pogojev, med katerimi se prvi izpostavlja že sam od sebe. Vujovićeva četa se bo prihodnji teden v drugem delu evropskega prvenstva v Varaždinu pomerila še s Španijo in Češko. Nujno mora premagati oba tekmeca. V tem primeru bi drugi del tekmovanja v skupini, v kateri je šest reprezentanc, končala s petimi točkami.

Če bi se hotela uvrstiti v polfinale, bi morala v tej skupini osvojiti vsaj drugo mesto. S petimi točkami bi bilo to mogoče, a bi ji morali iti rezultati preostalih tekem toliko na roke, da tekmeci ne bi serijsko osvajali točk. Pomembna bi bila tudi razlika v zadetkih, saj bi, če bi na koncu imelo več reprezentanc enako število točk, odločali medsebojni dvoboji.

Slovenija bi se lahko vrnila v zagrebško Areno

Slovenija se bo v dvorani v Varaždinu predstavila še dvakrat. V torek (Španija) in sredo (Češka). Foto: Mario Horvat/Sportida Poglejmo primer, v katerem bi se Sloveniji izpolnila velika želja, več tisoč navijačev pa bi dočakalo poslastico, vrnitev rokometašev z izrisano podobo Triglava na dresu v zagrebško Areno, kjer bodo potekali zaključni boji za medalje.

V slovenski skupini drugega dela EP 2018 bo odigranih še sedem tekem. Če bi Danska do konca dobila obe tekmi in po Sloveniji vzela mero še Nemčiji (z njo bo prihodnje leto sogostiteljica svetovnega prvenstva) in Makedoniji, bi si zagotovila prvo mesto. Slovenija bi, če bi premagala Španijo in Češko, zbrala pet točk. Toliko bi jih zbrala tudi Španija, če bi remizirala z Makedonijo, izgubila s Slovenijo in za konec premagala Nemčijo.

Če bi Nemci po porazu proti Dancem doživeli hladno prho še proti Špancem, Čehi pa bi premagali Makedonce, bi Češka, Makedonija in Nemčija drugi del končale s štirimi točkami. Gledale bi v hrbet Sloveniji, ki bi se v tem primeru lahko povzpela na drugo mesto, saj bi imela enako število točk kot Španija, a tudi zmago v medsebojnem obračunu.

Primer scenarija, ki bi osrečil Slovenijo:



Nemčija : Danska - zmaga Danske

Makedonija : Španija - remi

Slovenija : Španija - zmaga Slovenije

Makedonija : Češka - zmaga Češke

Slovenija : Češka - zmaga Slovenije

Makedonija : Danska - zmaga Danske

Nemčija : Španija - zmaga Španije



Končna lestvica:

1. Danska 5 tekem - 8 točk

2. Slovenija 5 - 5

3. Španija 5 - 5

4. Makedonija* 5 - 4

4. Češka* 5 - 4

5. Nemčija* 5 - 4



*končno uvrstitev bi odločil trikotnik med tremi ekipami, v katerem bi odločali medsebojni rezultati in razlika v zadetkih

To je le eden od sanjskih scenarijev. Obstaja še nekaj podobnih kombinacij, pri katerih drži kot pribito, da bi Slovenijo v polfinale popeljali le zmagi nad Češko in Španijo. Ker pa bo treba o tem vprašati še tekmece, ki imajo svoje načrte, je možnost nastopa Mihe Zarabca, Blaža Janca in druščine v polfinalu za zdaj bolj ali manj teoretična. A upanje vedno umira zadnje. Čudež, ki bi Slovenijo vrnil med žive, je še mogoč.

Skupina II (Varaždin – Varaždin Arena): Petek, 19. januar:

Nemčija : Češka 22:19 (9:10)

Slovenija : Danska 28:31 (14:16)



Nedelja, 21. januar:

18.15 Nemčija – Danska

20.30 Makedonija – Španija



Torek, 23. januar:

18.15 Slovenija – Španija

20.30 Makedonija – Češka



Sreda, 24. januar:

16.00 Slovenija – Češka

18.15 Makedonija – Danska

20.30 Nemčija – Španija



Lestvica:

1. Danska 3 tekme - 4 točke

2. Nemčija 3 - 4

----------------

3. Makedonija 2 - 3

----------------

4. Španija 2 - 2

5. Češka 3 - 2

6. Slovenija 3 - 1