Nova odločitev EHF, ki bo zagotovo dvignila prah

Peto mesto zgolj za dopolnitev programa na rokometnem EP

To spremembo sta pred sobotnim žrebom kvalifikacijskih parov za SP, ki bo v Zagrebu na sporedu ob 16. uri, potrdila tako Evropska rokometna zveza kot Rokometna zveza Slovenije (RZS).

"V pravilih Evropske rokometne zveze (EHF) je navedeno, da se iz vseh moških in ženskih evropskih tekmovanj na svetovno prvenstvo neposredno uvrstijo tri reprezentance. Ko smo to preverili na EHF, smo dobili odgovor, da je predsedstvo EHF sprejelo drugačno odločitev, ki pravi, da se na SP neposredno uvrsti le ena reprezentanca z letošnjega EP," je pred današnjo tekmo s Češko, ki se bo v Varaždinu začela ob 16. uri, dejal direktor slovenske reprezentance Uroš Mohorič.

Na svetovno prvenstvo vodi samo prvo mesto

"Samo prvo mesto bo direktno vodilo na SP," je potrdil JJ Rowland, vodja odnosov z javnostmi na Evropski rokometni zvezi. Dodal je, da je o tem odločal izvršni odbor EHF, spremembo pa so sprejeli zaradi vseh reprezentanc, ki igrajo v kvalifikacijah in zaradi mest, ki jih ima na voljo Evropa na turnirju, upoštevajoč reprezentance Nemčije, Danska in Francije.

Najnovejšo odločitev EHF je komentiral tudi direktor slovenske reprezentance Uroš Mohorič. Foto: Vid Ponikvar

Branilci lanskega naslova Francozi ter gostitelji svetovnega prvenstva Danci in Nemci so si nastope na svetovnem prvenstvu med 9. in 27. januarjem prihodnje leto že zagotovili. Vse tri omenjene reprezentance imajo pred današnjim tekmami zadnjega kroga v drugem delu evropskega prvenstva tudi realne možnosti za preboj v polfinale in naj ne bi bile vključene v kvoto treh najboljših reprezentanc, ki se borijo za neposredno uvrstitev na SP 2019.

Morale bi se uvrstiti najboljše tri reprezentance

Po praksi z minulih turnirjev bi se na SP morale uvrstiti preostale tri najboljše izbrane vrste, v primeru preboja v polfinale Francije, Danske in Nemčije bi se na mundial 2019 torej morale uvrstiti reprezentance vse tja do šestega mesta na letošnjem EP na Hrvaškem.

Po tem "manevru" se poraja dvom glede prave smiselnosti tekme za končno peto mesto na evropskem prvenstvu na Hrvaškem, ki bo v petek, 26. januarja, v zagrebški Areni pričela ob 15.30 in bo očitno namenjena zgolj za popolnitev programa pred polfinalnima tekmama ob 18. in 20.30 uri.