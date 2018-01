Ni vedel, kaj naj po vsem, kar se je zgodilo, sploh reče

Slovenija 26, Češka 26. To je bil končni rezultat zadnjega obračuna drugega dela evropskega prvenstva v Varaždinu, čeprav sta imeli obe reprezentanci možnost, da bi prišli do zmage. Čehi so v prvem delu vodili s petimi, v drugem s štirimi goli, slovenski rokometaši pa povsem ob koncu tekme z dvema zadetkoma. A jim ni uspelo zadržati Čehov, ki so imeli celo priložnost za zmago, vendar njihov strel ni našel želenega cilja.

Hvala Slovencem

"Najprej bi se zahvalil Slovencem za dobro tekmo in dober boj. Na koncu smo žalostni, ker nismo zadeli zmagovitega gola. A mislim, da je bil remi pravičen rezultat. Zadovoljni smo s tem, kar smo dosegli na prvenstvu," je po porazu z devetimi goli najboljši strelec tekme dejal Čeh Ondrej Zdrahala, ki je dobesedno povzročal pravo zdraho v slovenski obrambi.

Češki vratar Tomas Mrkola je v prvem polčasu zbral kar 13 obramb. Foto: Mario Horvat/Sportida

Na češki polovici igrišča pa je v prvem delu za slovenski mrk poskrbel še vratar Tomas Mrkola, ki je v uvodnih 30 minutah zbral kar trinajst obramb.

"Ne vem, kaj naj rečem …"

"Težko je kaj pametnega povedati. Razočaranje je izjemno. Ni se nam izšlo po naših željah. Borili smo se, da bi tekmo dobili, vendar je bilo izenačeno. Njihov vratar je bil izjemen, mi pa smo slabo realizirali stoodstotne priložnosti. Z dobro obrambo smo jih ujeli, nato so nam spet ušli, jih ujeli ... Ne vem, kaj naj rečem," se je po tekmi vidno razočaran zamislil Blaž Janc, ki se tokrat ni vpisal med strelce.

Darko Cingesar ni želel, da se prvenstvo konča na takšen način. Foto: Mario Horvat/Sportida

Dejstvo je, da se je boj za medalje praktično končal že v prvem delu po porazu z Makedonijo in remijem proti Nemčiji. Na teh dveh tekmah so se slovenski rokometaši in strokovni štab čustveno izčrpali, potem ko so se ubadali s sodniškimi odločitvami, ki so na noge dvignile vso Slovenijo. Tudi tiste prebivalce, ki rokomet sploh redko pogledajo.

Energijo v Zagrebu izgubili, a jih to ni vrglo iz tira

"Tam smo brez potrebe izgubljali energijo. A smo tudi v Varaždinu pokazali, da znamo stopiti skupaj. Dogodke iz Zagreba smo pozabili," je razmišljal slovenski desni krilni rokometaš.

Najbolj mu je žal navijačev, ki so na prav vseh obračunih spremljali našo izbrano vrsto v tako velikem številu. Že v Zagrebu jih je bilo ogromno, prav tako pa so bili glasni tudi v drugem delu v Varaždinu, kjer pa se je slovenska pot končala, medtem ko jo bodo najboljše ekipe nadaljevale v Zagrebu.

Slovenci so evropsko prvenstvo končali v Varaždinu. Foto: Mario Horvat/Sportida

"Zaradi njih mi je najbolj žal, da danes nismo zmagali. To je nekaj najlepšega, kar se lahko zgodi športniku, da te v takšnem številu in tako srčno spodbujajo. Za to se jim iz srca zahvaljujem," je za konec dejal član poljskega kluba Vive Kielce, ki se bo zdaj vrnil v klubski ustroj in nadaljeval sezono.