Po hrvaškem šoku: Červar je naredil največjo napako v karieri

Hrvaški rokometaši so v soboto poskrbeli za pravo senzacijo. Na tekmi, na kateri je večina pričakovala, da se bodo poigrali z izbrano vrsto Argentine, so hrvaški rokometaši prikazali eno najslabših partij na prvenstvu in so po skromni predstavi izgubili z 19:23. S tem so si (zaenkrat še) varovanci Lina Červarja močno otežili možnosti za preboj v četrtfinale, kamor se je s sobotno zmago nad Japonsko že uvrstila Danska, ki ima na prvem mestu osem točk.

Trenutno je na drugem mestu Argentina s šestimi točkami, Hrvati pa imajo na tretjem mestu pet točk. Danci so si tako že zagotovili napredovanje, v zadnjem krogu pa se bodo pomerili s Hrvaško, ki mora za uvrstitev v četrtfinale nujno zmagati, hkrati pa upati na poraz Argentine proti Katarju. Obračuni bodo zanimivi tudi za slovensko skupino IV, saj se bosta skupini križali v četrtfinalu turnirja.

Za dodatno presenečenje poskrbel še Červar

Po velikem porazu v hrvaškem taboru niso skrivali razočaranja. Takoj po tekmi je za dodaten udarec poskrbel selektor Červar, ki je že napovedal, da ima dovolj in da se bo po koncu prvenstva poslovil od selektorskega mesta Hrvaške. "Prevzemam odgovornost, zelo sem razočaran in presenečen. Ne morem verjeti, kako je moja ekipa odigrala najpomembnejšo tekmo prvenstva, ampak odgovoren sem jaz kot trener. Razočaran sem nad pristopom. Ne morem več, ponosen sem na svoje delo, a čas je, da moje mesto prevzame nekdo drug. Nisem navajen tako izgubljati tekem. Na rokometni zvezi je, da zdaj najde pravega naslednika, apeliram, da naj bodo res previdni pri izboru, saj so v igri tudi olimpijske igre," je po tekmi šokiral 70-letni Červar.

"Povsem zgrešeno. Červar je prevzel odgovornost in to je pravilno. A zakaj je to naredil zdaj, ko ima Hrvaška še vedno možnosti, da pride do napredovanja? Kaj če se uvrstimo v četrtfinale ali polfinale? Kako jih bo motiviral? Ladja še ni potonila in Lino je zadnji, ki bi moral to ladjo zapustiti. To je največja napaka njegove kariere," je po tekmi dejal nekdanji hrvaški reprezentant Petar Metličić.

"To je bila obupna predstava"

Domagoj Duvnjak. Foto: Reuters Nad predstavo so bili razočarani tudi hrvaški rokometaši, ki jih v zadnjem krogu čaka izjemno težka preizkušnja proti branilcem naslova Dancem. Začudenja nad rano odločitvijo Červarja ni skrival niti član reprezentance Ivan Čupić. "Odločitev selektorja me je presenetila, a sam najbolje ve, katera odločitev je najboljša zanj. Bolje, da ničesar več ne rečem, da ne bom jutri izpadel smešen," se ni zadrževal Čupić.

"To je bila obupna predstava iz naše strani, kaotična. Prišli smo v situacijo, ko je nervoza zajela celotno reprezentanco in s tem se nismo znali spopasti. Bili smo tako neorganizirani, da nismo vedeli, kdo gre v igro in kdo iz nje," pa po tekmi razočaranja ni skrival hrvaški kapetan Domagoj Duvnjak.

