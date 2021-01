Noro, kakšna senzacija! Argentina šokirala Hrvaško, ki ji grozi izpad.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Domagoj Duvnjak in hrvaški soigralci so si s porazom proti Argentini močno znižali možnosti za preboj v četrtfinale.

Domagoj Duvnjak in hrvaški soigralci so si s porazom proti Argentini močno znižali možnosti za preboj v četrtfinale. Foto: Reuters

Dan po remiju s Švedsko ima slovenska rokometna reprezentanca pred odločilno nedeljsko tekmo z Egiptom na svetovnem prvenstvu prost dan. Potekajo dvoboji v skupinah I in II, za presenečenje dneva pa je poskrbela Argentina, ki je dosegla zgodovinski uspeh, premagala Hrvaško s 23:19 in slovenski sosedi priprla vrata za preboj v četrtfinale. Južnoameričani so si po sladki zmagi dali duška, izbranci Lina Červarja pa niso skrivali razočaranja, saj jih lahko med najboljših osem popelje le še čudež.