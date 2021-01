Slovenci po drami in golu v zadnji sekundi do velike točke

Slovenska rokometa reprezentanca je na eni izmed odločilnih tekem za preboj v četrtfinale na svetovnem prvenstvu v Egiptu po napeti in dramatični končnici remizirala proti Švedski (28:28) in ostaja v boju za četrtfinale. V nedeljo se bodo Slovenci na odločilni tekmi ob 18. uri pomerili še z gostiteljem letošnjega zaključnega turnirja, med osem najboljših reprezentanc na svetu pa Vranješevo četo pelje le zmaga nad Egiptom.

Slovenija je tekmo začela v postavi Bombač, Zarabec, Dolenec, Janc, Cingesar, Blagotinšek in Lesjak. Že po dobre pol minute igre je bil izključen Cingesar, kljub igralcu več na igrišču se Švedi niso uspeli odlepiti, po petih tekmah sta obe ekipi dosegli le po gol. Sledile so napake Slovencev, ki so jih Švedi ekspresno izkoristili in povedli s 4:1. Švedi so tudi v nadaljevanju držali prednost, še drugo izključitev na tekmi si je prislužil Cingesar, nato je bil izključen še Zarabec. V 18. minuti so Švedi prvič na tekmi povedli s +5 (6:11).

Vranješeva četa se je v nadaljevanju le prebudila, igro je dobro organiziral Zarabec, Slovenci pa so le ujeli priključek in se na polčas odpravili le z golom zaostanka (14:15). Dolenec in Gajić sta v prvem polčasu dosegla po štiri zadetke, Zarabec je dodal tri.

Slovenci so prišli do velike točke. Foto: Guliverimage

V drugem polčasu prvič povedli

V drugem polčasu se je med vratnici postavil Klemen Ferlin in takoj zbral dve izjemno pomembni obrambi, v 34. minuti so Slovenci po golu Mačkovška po dolgem času prišli do izenačenja (17:17). Dve minuti kasneje pa je Slovenija po golu Blagotinška prvič na srečanju povedla (18:17). A sledil je nov padec v igri, ki so ga Švedi izkoristili in z nekaj protinapadi povedli s +3 (18:21). Slovenci so nato še drugič na tekmi ujeli priključek, v 55. minuti je imel priložnost za izenačenje Henigman, a je njegov poskus stresel prečko, minuto kasneje pa je za 26:26 le zadel Gajić.

Sledila je napeta borba za vsako žogo, Janc je v 58. minuti zadel prazna vrata za drugo vodstvo Slovenije na tekmi (27:26), a so Švedi hitro odgovorili. Nato je sledila napaka Bombača, ki je žogo podelil Švedom, a se je v obrambi odkupil, vendar je žogo pred vrati Švedov izgubil še Janc. Švedi so nato v zadnji minuti zadeli, Slovenci pa so imeli za zadnji napad na voljo le 15 sekund. Po minuti odmora je žoga v zadnji sekundi prišla v roke Mateja Gabra, ki je zadel za veliko točko.

V četrtfinale pelje le zmaga

Za slovenske rokometaše tako v nedeljo pride v poštev le zmaga nad Egiptom. Ta bi jih ne glede na rezultate ostalih srečanj popeljala med najboljših osem reprezentanc na svetu, v nasprotnem primeru bodo končali svoje nastope. Pred zadnjim krogom sta na vrhu Egipt in Švedska s po šestimi točkami, Slovenija in Rusija jih imata po pet, Belorusija dve, Severna Makedonija pa je brez njih.

Pari nedeljskega zadnjega kroga so Belorusija - Severna Makedonija (15.30), Slovenija - Egipt (18.00) in Rusija - Švedska (20.30).