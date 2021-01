Po velikanski točki ostajajo med živimi #video

Slovenska rokometna reprezentanca ohranja upe na uvrstitev v četrtfinale svetovnega prvenstva v Egiptu. Četa Ljubomirja Vranješa ja na današnjem obračunu s Švedsko po drami in golu Mateja Gabra v zadnjih sekundah prišla do velike točke (28:28). "Ne glede na današnji rezultat, mislim, da bi v vsakem primeru v nedeljo potrebovali zmago. Verjamem, da nas bo selektor dobro taktično pripravil na tekmo, na nas pa je, da to prenesemo še na igrišče," je po tekmi dejal junak v slovenskih vrstah Gaber.

Nov dan in nova izjemno nervozna tekma slovenske izbrane vrste na svetovnem prvenstvu. Uvod v obračun s Švedsko je ponudil tisto, kar Slovenci kažejo že celotno prvenstvo. Švedi so bili v prvi polovici prvega polčasa ves čas korak pred Slovenci, v 18. minuti so vodili že s petimi goli razlike. A znova je sledilo že videno, četa Ljubomirja Vranješa se je le prebudila, pod dirigentsko palico Mihe Zarabca zaigrala bolje in do konca prvega dela le ujela priključek (14:15).

Slovenci so znova v igri naredili preveč napak. Foto: Guliverimage

V drugem polčasu je sledila borba za vsak zadetek, v 36. minuti je Slovenija po golu Blaža Blagotinška prvič na srečanju povedla. Kljub boljši igri, pa so Slovenci v zaključku obračuna znova delali preveč napak. Slovenski rokometaši so imeli v zaključku nekaj priložnosti za vodstvo, a je najprej Dean Bombač žogo podaril Švedom, nato se je v obrambi odkupil, vendar je žogo pred vrati Švedov izgubil še Blaž Janc. Švedi so nato v zadnji minuti zadeli, Slovenci pa so imeli za zadnji napad na voljo le 15 sekund. Po minuti odmora je žoga v zadnji sekundi prišla v roke Mateja Gabra, ki je svojim edinim zadetkom na srečanju praktično v zadnji sekundi srečanja zadel za veliko točko, ki Slovence ohranja pri življenju v boju za četrtfinale

Delitev točk zaslužena za obe ekipi

"Vedeli smo, da Švedi gojijo zelo hitro igro, da zelo hitro prehajajo v fazo protinapada. V prvem polčasu smo enostavno storili preveč napak v napadu, kar so Švedi znali izkoristiti z nekaj lahkimi zadetki. V drugem polčasu smo napake nekako spustili na minimum, tekma je potekala gol za golom, na koncu pa mislim, da je delitev točk zaslužena za obe ekipi," je po tekmi dejal junak v slovenski ekipi Gaber.

Slovenci se bodo v nedeljo pomerili še z Egiptom. Foto: Guliverimage

"Nikakor nismo mogli priti do vodstva dveh zadetkov. Švedi so še enkrat več dokazali, da so dobra ekipa. Zdaj nas čaka dan regeneracije in priprava na obračun z Egiptom. Vsi vemo, kaj za nas pomeni ta tekma. Ne glede na današnji rezultat, mislim, da bi v vsakem primeru v nedeljo potrebovali zmago. Verjamem, da nas bo selektor dobro taktično pripravil na tekmo, na nas pa je, da to prenesemo še na igrišče," je bil jasen Gaber.

V nedeljo pride v poštev le zmaga. Foto: Guliverimage

Izbrance švedskega strokovnjaka na slovenski klopi tako le nedeljska zmaga nad Egipčani pelje med najboljših osem na letošnjem zaključnem turnirju, v nasprotnem primeru bodo končali svoje nastope. "Če pogledamo celotno tekmo, moramo biti zadovoljni s točko. Švedi bi lahko zmagali, lahko pa bi zmagali tudi mi. Naredili smo preveč napak, sploh ob koncu drugega polčasa. Smo se pa borili, pokazali smo značaj. Nismo stoodstotni, ampak se borimo. Tudi če bi danes zmagali, bi morali v nedeljo premagati Egipt. Imamo še eno možnost. Ne bo lahko. A gremo na polno, dali bomo vse od sebe," je bil jasen Vranješ.

Slovenija po petih tekmah na prvenstvu še vedno ni pokazala tiste optimalne predstave. "Težko je povedati, zakaj storimo toliko napak. Te se v rokometu dogajajo. Bi pa bilo bolje, če bi se nam napake dogajale v boljših trenutkih, kot so se nam," je prepričan Vranješ, ki bo zdaj svoje varovance skušal pripraviti na nedeljski obračun z gostiteljem prvenstva.

Vranješ po tekmi s Švedsko:

Pred zadnjim krogom sta sicer na vrhu Egipt in Švedska s po šestimi točkami, Slovenija in Rusija jih imata po pet, Belorusija dve, Severna Makedonija pa je brez njih. Pari nedeljskega zadnjega kroga so Belorusija - Severna Makedonija (15.30), Slovenija - Egipt (18.00) in Rusija - Švedska (20.30).

Slovenija : Švedska 28:28 (14:15)



Osrednja dvorana v Kairu, brez gledalcev, sodnika: Horaček in Novotny (oba Češka).



Slovenija: Ferlin, Lesjak, Skube, Blagotinšek 4, Henigman, Janc 2, Dolenec 4 (1), Cingesar, Cehte 2, Gajić 6 (4), Gaber 1, Zarabec 5, Ovniček, Bombač 1, Mačkovšek 3, Suholežnik.



Švedska: Palicka, Aggefors, Carlsbogard 3, Darj 1, Jonsson 2, D. Pettersson, Wanne 7 (2), F. Pettersson 1, Claar 1, Pellas, Gottfridsson 4, Persson 3, Edvardsson, Sandell, Chrintz 5, Lindskog 1.



Sedemmetrovke: Slovenija 6 (5), Švedska 3 (2).

Izključitve: Slovenija 10, Švedska 16 minut.

Rdeči karton: Darj (56.).

Preberite še: