Slovenski selektor pred tekmo prvenstva: Od svojih igralcev pričakujem več

Pred slovensko rokometno reprezentanco je vsaj do zdaj najpomembnejša tekma na svetovnem prvenstvu. Slovenci se bodo danes ob 18.00 na odločilni tekmi za napredovanje v četrtfinale pomerili z domačinom Egiptom. Do napredovanja Vranješevo četo vodi le zmaga, ob ugodnem razpletu pa lahko osvoji tudi prvo mesto v skupini IV.

Za slovenske rokometaše je danes napočil trenutek resnice. Ob 18.00 se bodo v osrednji dvorani v Kairu v neposrednem boju za uvrstitev v četrtfinale pomerili z Egiptom. Pred zadnjim krogom sta sicer na vrhu skupine IV Egipt in Švedska, ki imata po šest točk, točko manj imata Slovenija in Rusija, brez možnosti za napredovanje pa sta že Belorusija z dvema točkama in Severna Makedonija, ki je še brez točke.

Slovenski rokometaši so na petkovi tekmi po pravi drami in zadetku Mateja Gabra v izdihljajih srečanja vknjižili izjemno pomembno točko proti Švedski, ki jih še drži v borbi za četrtfinale. A četudi Egipt po imenih ne spada v sam rokometni vrh, so gostitelji prvenstva na tem prvenstvu v izjemni formi. V prvem delu so visoko ugnali Čile in Severno Makedonijo, na zadnjem obračunu so le za gol izgubili s Švedsko. V drugem delu pa so brez večjih težav odpravili tako Ruse kot Beloruse.

Vranješ o slabših začetkih tekem:

Egipt: SP, moški, drugi del, 3. krog: Skupina IV

Nedelja, 24. januar:

15.30 Belorusija - Severna Makedonija

18.00 Slovenija - Egipt

20.30 Rusija - Švedska Lestvica:

1. Egipt 4 tekme – 6 točk

2. Rusija 4 – 5

---------------------------

3. Švedska 4 – 6

4. Slovenija 4 – 5

5. Belorusija 4 – 2

6. Severna Makedonija 4 – 0

Vranješ nima odgovora na slabe začetke tekem

"Egipt premore kakovostne igralce in vratarja, dobro igra v obrambi. Gre za ekipo, ki zahteva podrobno analizo. Ne bomo se osredotočili zgolj na sijajne posameznike domače ekipe, temveč na vso ekipo, ki zna igrati, kar je dokazala v dosedanjem delu turnirja. A tudi Slovenija je odlična zasedba. Pred nami je izjemno težka preizkušnja, obe ekipi bosta pod hudim pritiskom, veselim se te tekme," je pred tekmo dejal slovenski selektor Ljubomir Vranješ.

Slovence čaka najpomembnejši obračun v Egiptu do zdaj. Foto: Guliverimage

"Od svojih igralcev pričakujem več, kot so pokazali do zdaj. Nismo še pokazali svoje najboljše igre. Imeli smo nekaj svetlih trenutkov, a v igri je preveč padcev. Ne vem, zakaj tako slabo začenjajmo tekme, o tem smo se veliko pogovarjali. Ne vem, ali smo preveč živčni. Upam in verjamem, da bomo proti Egiptu 'pravi' že od prve minute, saj bomo to potrebovali," je o slabih začetkih tekem dejal Vranješ.

Ferlin: Razmišljati moramo le o sebi

Slovenija ima na tem prvenstvu odlična vratarja. Poleg Urbana Lesjaka se je na tekmi s Švedsko v drugem polčasu izkazal Klemen Ferlin. "Vsi vemo, kaj nam prinaša zmaga nad Egiptom. Tako kot vsako tekmo bomo poskušali dati vse od sebe in priti do zmage. Zagotovo bo težko, odločila pa bo naša ekipna predstava. Pred nami je izjemno zahtevna tekma po psihološki in telesni plati, na njej lahko pričakujemo tudi sojenje, ki bo naklonjeno gostiteljem. Te stvari nas ne smejo iztiriti, razmišljati moramo le o sebi in svoji igri. Vzdušje v ekipi je odlično, srčno upam, da bomo na tej tekmi pokazali svojo najboljšo predstavo," je pred današnjo tekmo dejal slovenski vratar.

Ferlin o Egiptu:

Izidi, ki Slovenijo peljejo v četrtfinale Zmagi Slovenije in Švedske

V tem primeru Švedska z osmimi točkami v skupini 4 osvoji prvo mesto, Slovenija s sedmimi drugo. Zmagi Slovenije in Rusije

Obe reprezentanci bi v tem primeru zbrali po sedem točk. Prvo mesto v skupini 4 zaradi zmage na medsebojnem obračunu zasedejo Rusi, Slovenci se v četrtfinale podajo z drugega mesta. Zmaga Slovenije ter remi med Švedsko in Rusijo

V četrtfinale svetovnega prvenstva potujeta Švedska in Slovenija, obe osvojita sedem točk. V tem primeru zmagovalca skupine odloči razlika v golih. V primeru, da Slovenci zmagajo s šestimi goli razlike, zaradi boljše razlike med danimi in prejetimi zadetki na tekmah v skupini 4 Slovenija osvoji prvo mesto, Švedska drugo. Slovenija in Švedska imata enako razliko med danimi in prejetimi zadetki (+13), zato o razvrstitvi na prvo in drugo mesto v skupini 4 odloča število doseženih zadetkov na tekmah znotraj skupine. Slovenija je do zadnje tekme drugega dela dosegla 113 zadetkov, Švedska 110.

