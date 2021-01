Po super polčasu mrk, Slovenija ostala brez četrtfinala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Močno oslabljeni slovenski rokometaši, ki so tik pred začetkom tekme ostali brez treh igralcev, so ob polčasu proti Egiptu vodili za štiri gole, potem pa močno popustili in remizirali s 25:25, kar ni bilo dovolj za preboj v četrtfinale svetovnega prvenstva. Potrebovali so zmago.

Razočarani slovenski rokometaši so ostali brez četrtfinala svetovnega prvenstva v Egiptu. Foto: Guliverimage

V slovenskem taboru so imeli obilo zdravstvenih težav pred odločilno tekmo za preboj v četrtfinale. Nastop kapetana Jureta Dolenca je bil pod velikim vprašajem zaradi poškodbe prepone, Dragan Gajić, Staš Skube, Borut Mačkovšek in Dean Bombač pa so imeli želodčne težave.

Na ogrevanju je povsem omagal še steber obrambe in krožni napadalec Blaž Blagotinšek, v tako zdesetkani zasedbi pa kljub dobri predstavi v prvem in v začetku drugega polčasa, ko so imeli pet golov prednosti (15:10), niso dosegli zmage nad gostitelji, ki jim je edino zagotavljala obstanek na turnirju.

Slovenija je v skupinskem delu v Aleksandriji premagala Južno Korejo in Belorusijo ter izgubila proti Rusiji, v drugem delu v Kairu pa je bila boljša od Severne Makedonije, dvoboja proti Švedsko in Egiptom pa sta se končala z remijem.