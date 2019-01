Červar po porazu z Nemčijo: Sodnika sta nam ukradla zmago

Včerajšnji derbi na svetovnem prvenstvu v rokometu med Nemčijo in Hrvaško je dvignil ogromno prahu. Nemčija je po infarktni končnici slavila z golom razlike in se uvrstila v polfinale, za Hrvate pa je tako konec upov o napredovanju, saj so po nemški zmagi napredovali tudi Francozi. Po zmagi je bilo predvsem v hrvaški slačilnici ogromno govora o danskem sodniškem paru, ki je z nekaj spornimi odločitvami močno razjezil hrvaško reprezentanco. Hrvaški selektor je delivca pravice obtožil kraje, na novinarski konferenci pa je govoril celo o bojkotu prvenstva.

Hrvaški rokometaši so bili včeraj v Lanxess Areni pred 20 tisoč navijači do zadnjega v boju za zmago proti domačinom Nemcem, a je na koncu zmaga ostala doma. Deset minut do konca so varovanci Lina Červarja zaostajali s 15:18, a so na krilih vratarja Marina Šege in z dvema goloma Marina Šipića ujeli priključek, po golu debitanta Jakova Vrankovića pa so celo povedli za zadetek.

V izjemno napetem zaključku je močno završalo ob odločitvi danskih sodnikov, ki sta Igorju Karačiću prisodila prekršek v napadu, Nemci pa so hrvaško napako znali izkoristiti. Na koncu je nemška reprezentanca slavila z 22:21 in se že uvrstila v polfinale, ki bo v Hamburgu. Nemci so ravno na domačih tleh osvojili zadnjo medaljo na svetovnih prvenstvih, leta 2007 so bili v Kölnu na najvišji stopnički.

Nemci so se uvrstili v polfinale. Foto: Reuters

Červar besnel po tekmi

A po zadnjem pisku danskih sodnikov Gjedinga in Hansna, se je drama v Lanxess Areni šele začela. Hrvati se niso mogli sprijazniti z nekaj zadnjimi odločitvami sodniške dvojice, selektor Červar pa svojega besa ni mogel skriti niti na novinarski konferenci po tekmi. "To svetovno prvenstvo so hkrati kvalifikacije za olimpijsko vozovnico za Tokio. S 45 leti trenerskih izkušenj lahko rečem, da je bila danes kršena pravica vseh rokometašev do enakopravnosti. Danska sodnika sta resno oškodovala hrvaško reprezentanco in močno ogrozila možnost mene in mojih igralcev, da bi zaigrali na olimpijskih igrah," se po tekmi ni mogel pomiriti Červar.

V kvalifikacije za olimpijske igre se uvrsti prvih sedem reprezentanc, zmagovalec svetovnega prvenstva pa se neposredno uvrsti na olimpijske igre. Hrvati so po porazu z Nemci že izgubili možnost za preboj v polfinale, v primeru, da jih v sredo porazi še Francija, in ob neugodnem razpletu na preostalih tekmah v skupini I pa bi Hrvati lahko padli na peto mesto, kar bi pomenilo, da bi že izpadli iz boja za sedmo mesto, ki še vodi v kvalifikacije. V boju za peto mesto se bosta namreč pomerili tretjeuvrščeni ekipi obeh skupin, za sedmo pa četrtouvrščeni moštvi.

Derbi v skupini I je bil deležen tudi nekaj spornih sodniških odločitev. Foto: Reuters

Červar: Zaslužili smo si zmago

"Nikogar nismo užalili, da bi si zaslužili takšno sojenje. Danska sodnika naj bi veljala za najboljša sodnika na svetu, a sta nas danes močno okradla. Vzeli so nam zmago. Mi smo v zadnjih desetih letih dvakrat gostili tako svetovno kot evropsko prvenstvo, pa sodniki niso nikoli sodili v našo korist. Danska sodnika je treba kaznovati, nekateri so nam celo svetovali, naj kar zapustimo prvenstvo," je jezno dejal Červar.

Domagoj Duvnjak je bil po tekmi vidno razočaran. Foto: Reuters Hrvati so že pred tekmo ostali brez Luke Cindrića, ki je staknil poškodbo noge. "Zelo sem ponosen na svoje igralce. Igrali smo brez Cindrića in z načetim Domagojem Duvnjakom. Danes smo si zaslužili zmago, o tem sem prepričan, tako kot sem priznal, da si je Brazilija v prejšnjem krogu zaslužila zmago nad nami. Fantje so stisnili zobe, borili so se proti evropskim in svetovnim prvakom, a na koncu so jih okradli sodniki," je jezno rovaril 68-letni rokometni strokovnjak na klopi Hrvaške.

Podobnega mnenja je bil tudi pomočnik Červarja, sicer nekdanji hrvaški rokometaš Igor Vori. "Po tekmi je do mene prišel nemški vratar Silvio Heinevetter in se mi opravičil. Mislim, da to pove vse. To je sramota za ta šport. Če mora biti Nemčija v polfinalu, naj se to pove že na začetku prvenstva," je bil jezen nekdanji hrvaški krožni napadalec.

V težkem položaju tudi Švedi

Položaj so si s porazom proti Norveški močno otežili tudi Švedi, ki so bili do včerajšnje tekme še neporaženi. Štirikratni svetovni prvaki so bili proti Norveški povsem nemočni in nezbrani, napravili so kar 16 tehničnih napak. Zadnji dan drugega dela, vsaj na papirju, veliko lažje delo čaka Norveško, ki se bo pomerila z Madžarsko. Švede pa čaka izjemno težka tekma proti domačinu Danski, ki na tem prvenstvu suvereno niza zmago za zmago.