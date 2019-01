Nemci po hudem boju razžalostili Hrvate, Danci suvereni

Tretji dan drugega dela svetovnega prvenstva v rokometu so se v skupini I za pomembni točki v boju za polfinalno vstopnico pomerili Hrvati in Nemci. Nemčija je po infarktni končnici slavila z golom razlike in se uvrstila v polfinale, za Hrvate pa je tako konec upov o napredovanju, saj so po nemški zmagi napredovali tudi Francozi. Vodilni Danci so v skupini II brez večjih težav odpravili presenečenje prvenstva Egipt in ostali neporaženi.

Reprezentanca Hrvaške je po porazu z Brazilijo ostala brez enega glavnih igralcev. Luka Cindrić je na tekmi z Brazilijo staknil poškodbo noge, prvenstvo je zanj že izgubljeno. Namesto njega je zaigral krožni napadalec Celja Pivovarne Laško, Kristian Bećiri, ki ima tako slovensko kot hrvaško državljanstvo.

Obračun med Nemci - že ob uvodu so ostali brez Martina Strobla, ki so ga na nosilih odnesli z igrišča - in Hrvati v polni Lanxess Areni v Kölnu je bil v prvem polčasu precej izenačen, na odmor sta izbrani vrsti odšli z rezultatom 11:11. Drugi del so bolje odprli gostitelji, povedli z 18:15 in imeli napad za +4, a nato je sledil hrvaški preobrat. Varovanci Lina Červarja so izkoristili nemški mrk in povedli z 19:18. Sledila je izjemno napeta končnica, po kateri so Nemci slavili z 22:21 in si tako priborili nastop v polfinalu, kamor se je prav tako uvrstila tudi Francija.

Danci imajo na prvem mestu skupine II maksimalnih osem točk, a napredovanja v polfinale si še niso zagotovili. Foto: Reuters

Španci so se poigrali z Brazilijo, prvi poraz Švedov

Na popoldanski tekmi v skupini I je Španija visoko, s 36:24 odpravila Brazilijo. V skupini II so Norvežani Švedom prizadejali prvi poraz na prvenstvu ter s tem dosegli pomembno zmago v boju za polfinale.

V tem so tri reprezentance, in sicer neporažena Danska, Norveška in Švedska.

Sistem tekmovanja Najboljših 12 reprezentanc iz skupinskega dela turnirja je zdaj v drugem razdeljenih v dve skupini po šest. Tekme skupine I gosti slovita Lanxess Arena v Kölnu, ki vsako leto gosti zaključni turnir evropske lige prvakov, tekme skupine II pa so v Herningu. V polfinale se bosta uvrstili po dve najboljši reprezentanci iz obeh skupin, tretjeuvrščeni reprezentanci bosta igrali za peto, četrti ekipi obeh skupini pa za končno sedmo mesto. Polfinalni tekmi bosta v Hamburgu, tekme za končne odločitve pa v Herningu.

Skupina I:

Lestvica:

Skupina II:

Lestvica:

