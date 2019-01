Francozi v poslastici kroga boljši od Španije

Na svetovnem prvenstvu v rokometu so se začele tekme drugega dela. V skupini I v Kölnu je Francija že premagala Španijo, v drugem derbiju pa se bosta pomerili še Nemčija in Islandija. V skupini II v Herningu so Švedi ugnali Tunizijo, na sporedu pa je še spopad Danske in Madžarske. Na delu so tudi reprezentance, ki igrajo za razvrstitev od 13. do 24. mesta.