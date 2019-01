Francozi v odličnem položaju, Brazilci stopili na prste Hrvatom

Francoski rokometaši so si z zmagama na Španijo in Islandijo na svetovnem rokometnem prvenstvu, ki ga gostita Nemčija in Danska, na široko odprli vrata polfinala, Hrvati pa so si jih po porazu z Braziliji, njihovim prvim na tem turnirju, skorajda že zaprli. Pot med štiri najboljše bodo morali iskati proti Nemcem in branilcem naslova Francozom. Savdska Arabija, ki jo vodi nekdanji slovenski selektor Boris Denič, je osvojila končno 21. mesto.

Hrvaška po porazu z Brazilijo ostaja tretja v skupini I, čakata pa jo še tekmi z Nemčijo in Francijo, neposrednima tekmecema za uvrstitev v polfinale.

Francija, ki je v soboto premagala Španijo, je danes pomendrala še Islandijo in mora v sredo le še odbiti morebiten napad Hrvaške, če bo ta v ponedeljek po tekmi z Nemčijo sploh še v igri.

V skupini II obračun Madžarske in Tunizije ni odločal o ničemer, saj reprezentanci nimata več nobenih možnosti za uvrstitev v polfinale. Dobili so jo Madžari, ki so na tem prvenstvu namesto Slovenije.

Sistem tekmovanja Najboljših 12 reprezentanc iz skupinskega dela turnirja je zdaj v drugem razdeljenih v dve skupini po šest. Tekme skupine I gosti slovita Lanxess Arena v Kölnu, ki vsako leto gosti zaključni turnir evropske lige prvakov, tekme skupine II pa so v Herningu. V polfinale se bosta uvrstili po dve najboljši reprezentanci iz obeh skupin, tretjeuvrščeni reprezentanci bosta igrali za peto, četrti ekipi obeh skupini pa za končno sedmo mesto. Polfinalni tekmi bosta v Hamburgu, tekme za končne odločitve pa v Herningu.

V tekmah za razvrstitev je končno 21. mesto osvojila Savdska Arabija, ki jo vodi nekdanji slovenski selektor Boris Denič. Premagala je reprezentanco združenih Korej in to za en sam gol. 13. mesto so zasedli Katarci, 15. Makedonci, 17. Argentinci, 19. Avstrijci in 23. Angolci.

Skupina I:

Lestvica:

Skupina II:

Lestvica:

Predsedniški pokal: Za 13. mesto:

Rusija : Katar 28:34 (14:17) Za 15. mesto:

Makedonija : Čile 32:30 (16:16) Za 17. mesto:

Srbija : Argentina 28:30 (15:13) Za 19. mesto:

Bahrajn : Avstrija 27:29 (17:17) Za 21. mesto:

Združeni Koreji : Savdska Arabija 26:27 (13:14) Za 23. mesto:

Angola : Japonska 32:29 (15:14)

