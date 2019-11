Vujoviću znova počil film: Umri že, da mi te ne bo treba več gledati #video

Rokometnemu klubu Zagreb v tej sezoni ne gre nič po načrtih. Potem ko so vodilni pri klubu na trenerskem stolčku odslovili Branka Tamšeta, se je pred kratkim na čelo ekipe postavil slovenski selektor Veselin Vujović, ki pa je na dozdajšnjih petih tekmah vknjižil le eno zmago. Vročekrvni Črnogorec je razočaranje nad svojimi varovanci izlil že po obeh tekmah s Celjem, ki so jih slovenski prvaki dobili, in obljubil velike spremembe v ekipi.

A kot kaže, slovenskega selektorja čaka še veliko dela. Na tekmi lige SEHA se je med eno izmed minut odmora spravil na slovenskega rokometaša Aleksa Vlaha. "Umri, je*em ti življenje, da ti je*em. Umri že, da mi te ne bo treba več gledati. Umri že …" so bile besede Vujovića, ki močno odmevajo v športnem svetu.

"DIE! F*** your life for f***s sake, DIE already so I don't have to look at you anymore. DIE already!"



Who talks like that to another human being? And you're calling him a legend? Get the f outta here! #handball pic.twitter.com/HPzpGBpg7P