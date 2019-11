Zgodovinska zmaga Celja je močno razjezila slovenskega selektorja

Celjani so v nekaj dneh še drugič premagali Zagrebčane in prišli do tretje zmage v tej sezoni lige prvakov, ki je bila tudi tretja v zadnjih odigranih tekmah v elitni evropski rokometni ligi. Celjski rokometaši so spisali zgodovino, saj so v enajstem poskusu sploh prvič prišli do polnega izkupička pri dvakratnih evropskih prvakov. Kaj takega ni uspelo niti nekaterim sijajnim ekipam Celja iz preteklosti, zdajšnja celjska zasedba pa je spisala zgodovino in zmagala z 31:27.

"To zmago smo dosegli z 'jajci'. Vse smo dali od sebe, kot smo se tudi dogovorili. Nismo se ukvarjali z zunanjimi dejavniki, ampak smo bili zbrani na svojo igro. Bilo je težko, hitro smo imeli razliko, ki je ni bilo lahko ves čas držati. V pravih trenutkih so vsi dali svoj delež, v napadu igrali resnično dobro in dinamično. Upali smo si in bili nagrajeni," je bil po tekmi vesel trener Celjanov Tomaž Ocvirk.

Zmaga je pomembna, a še ni prinesla napredovanja

Veselje Davida Razgorja in Vida Poteka Foto: Grega Valančič/Sportida "To je potrditev dobrega dela in selekcije igralcev. Potrditev timskega duha, zato velike čestitke fantom," je nadaljeval Ocvirk, a potem takoj opozoril. "Moramo ostati na tleh. Zmaga je pomembna, a ne prinaša napredovanja. Potrebnega je še veliko dela. Že v nedeljo nas čaka težka tekma v Slovenj Gradcu. Vse imamo v svojih rokah, a ničesar še nismo osvojili. Enako moramo prikazovati tudi na naslednjih tekmah," je še povedal.

"Po številnih poizkusih nam je uspelo in smo zmagali. Pripravljeni smo bili zelo dobro, tako psihično kot tudi fizično, kar smo pokazali tudi na igrišču. V ključnih momentih smo zdržali, pokazali smo večjo kakovost. Zdaj se uresničuje to, kar smo na začetku sezone napovedovali. Da bomo vsako tekmo rasli. Vedno bolj smo organizirani in lahko z optimizmom zremo v nadaljevanje lige prvakov," pa je dejal David Razgor, ki je k veliki zmagi prispeval štiri zadetke in bil drugi najboljši strele Celjanov. Z naskokom najučinkovitejši v gostujočih vrstah je bil sicer Hrvat Josip Šarac, ki je s kar desetimi goli "razbil" svoje rojake.

Trener Zagreba Veselin Vujović po tekmi ni izbiral besed, ko je kritiziral svoje igralce. Foto: Grega Valančič/Sportida

Veselin Vujović: Že v ponedeljek začnemo rekonstrukcijo ekipe

Pri Zagrebu je bilo razpoloženje seveda veliko slabše. "Smo daleč od resne ekipe in resnega rokometa. Celjani so nas nadigrali v vseh prvinah igre. Igrali smo slabo v obrambi in še slabše v napadu. Predvidevam, da je to naše slovo od lige prvakov," je bil jezen Veselin Vujović, trener Zagrebčanov, ki ostajajo pri eni točki v tej sezoni lige prvakov.

"Ko nimate kakovosti, potem se bojite. Mi smo bili danes prestrašeni. Danes smo prejeli več kot 30 golov, kar je daleč od tega, kar iščem. Če se ne bomo okrepili, bomo s tako ekipo težko kaj naredili tudi v domačem prvenstvu, kaj šele v ligi prvakov," je bil besen selektor slovenske reprezentance, ki sedi na klopi hrvaških prvakov. "Tisti, ki so nas kritizirali, da smo slabi, so imeli prav. Že v ponedeljek začnemo rekonstrukcijo ekipe," je brez dlake na jeziku sporočil Vujović.