Hrvat v vrstah Celja razbil rojake in poskrbel za zgodovinsko zmago

Celjani so napovedovali in na svojem enajstem gostovanju tudi dosegli prvo zmago v hrvaški prestolnici. Poleg zmagoslavja v doslej neosvojeni zagrebški trdnjavi, kar v minulih treh desetletjih ni uspelo veliko imenitnejšim celjskim rodovom, so naredili tudi gromozanski korak proti osmini finala lige prvakov.

Po nepopolnem osmem krogu imajo slovenski prvaki kar pet točk naskoka pred tekmeci iz Zagreba in norveškega Elveruma, naslednjo tekmo pa bodo igrali 24. novembra, ko bodo v svojem Zlatorogu gostil rokometaše iz madžarskega Szegeda.

Celjska zasedba je sijajno odprla obračun v zagrebški Areni, predvsem njena "prva violina" v tej sezoni Josip Šarac. Hrvat v celjskem dresu je v uvodnih dveh minutah dvakrat ukradel žogo tekmecem in iz nasprotnega napada zadel za 2:0, na 3:0 pa je v šesti minuti povišal Tilen Kodrin.

Gostitelji, ki jih vodi slovenski selektor Veselin Vujović, so po začetni zadregi vendarle vzpostavili ravnotežje na igrišču in v deveti minuti izenačili na 3:3. Do 15. minute je bila tekma povsem izenačena (6:6), nato pa so v zagrebški Areni zagospodarili Celjani in gostiteljem povzročili prave glavobole.

Trener Celjanov Tomaž Ocvirk je lahko zelo zadovoljen. Foto: Jurij Vodušek/Sportida

V igri varovancev Tomaža Ocvirka več ni bilo toliko nihanj, z granitno obrambo in učinkovito predstavo v napadu so si v 24. minuti prek Jana Grebenca prvič na dvoboju priigrali štiri gole prednosti (11:7), na veliki odmor pa odšli s prednostjo treh zadetkov (14:11).

Celjani so v četrti minuti nadaljevanja doživeli pravi šok: češki sodniški par Vaclav Horaček-Jiri Novotny je stebru obrambe Vidu Poteku pokazal rdeči karton. A to ni zmedlo 23-kratnih slovenskih državnih in 21-kratnih pokalnih zmagovalcev ter zmagovalcev lige prvakov iz leta 2004, ki so tudi v nadaljevanju imeli vse vajeti igre v svojih rokah in v 37. minuti po golu Šarca znova povedli za štiri gole (18:14).

Ocvirkovi varovanci so sredi polčasa padli v "kreativno krizo", navkljub šestminutnemu strelskemu postu pa je njihova prednost v 43. minuti še vedno znašala tri zadetke (19:16).

David Razgor se je izkazal s štirimi goli. Foto: Sportida

V zadnjih petnajstih minutah niso popustili niti za ped. Vse poskuse gostiteljev po prevratu, ki so v napadu veliko igrali s sedmimi igralci, so v kali preprečili, v napadu pa s pravočasnimi goli parali živce domačim rokometašem in gledalcem.

Na njihovi poti do zmage je bila bržkone ključna 53. minuta. Najprej je vratar Miljan Vujović ubranil sedemmetrovko po strelu Zlatka Horvata, v napadu pa je Patrik Leban povišal na 26:22. Zagrebčani se po tem šoku več niso pobrali, celjski rokometaši pa so z zanesljivo predstavo končno prekinili tradicijo porazov v hrvaški prestolnici.

Na današnji tekmi je bil v celjski ekipi najbolj učinkovit Šarac, ki je dosegel kar deset golov, štiri je prispeval Gal Marguč.

Zagreb : Celje Pivovarna Laško 27:31 (11:14)

Arena Zagreb, sodnika: Horaček in Novotny (oba Češka).



Zagreb: Ristanović, Ašanin, Šipić 5, Ereš, Vistorop 6, Mandić 3, Hrastnik, Stojnić, Horvat 3, Špende, Ravnić 2, Gadža 3, Hrstić 1, Bičanić 3, Bećiri, Vlah 1.

Celje Pivovarna Laško: Ferlin, Vujović, Cvetko, Rakita, Razgor 4, Marguč 4, Šarac 10, Grošelj 3, Poteko, Žabič, Silva 2, Kodrin 3, Horžen 1, Grebenc 2, Leban 2, Novak.



Sedemmetrovke: Zagreb 9 (6), Celje Pivovarna Laško 4 (4).* Izključitve: Zagreb 8, Celje Pivovarna Laško 12 minut.

Rdeč karton: Poteko (34.).