Na krilih izjemnih navijačev do pomembne zmage, ki pa jo je treba čimprej pozabiti

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v sedmem krogu lige prvakov pred domačimi navijači s 24:22 (10:8) porazili Zagreb in tako dosegli pomembno zmago v boju za napredovanje. Celjani so po sedmih krogih pri štirih točkah, Zagreb in Elverum sta pri eni. A kljub zmagi je pred Celjani še veliko dela, že v četrtek jih čaka nov obračun z Zagrebom, tokrat v hrvaški prestolnici. "V Zagrebu nas čaka izjemno težka tekma, zato je treba na današnjo tekmo čimprej pozabiti in se pripraviti na četrtkov obračun," kljub zmagi ostaja previden Tomaž Ocvirk .

O pomembnosti tekme so pričale že začetne minute v Zlatorogu, ki sta jih obe ekipi začeli precej rezervirano v napadu. Prvi gol na obračunu pred približno pet tisoč gledalci, med katerimi je za celjsko ekipo pesti stiskal tudi slovenski kolesarski šampion Tadej Pogačar, je padel šele po dobrih treh minutah tekme, ko je napako zagrebške obrambe izkoristil Gal Marguč. V izjemno izenačenem prvem polčasu si nobeni izmed ekip priigrati več kot gola prednosti, šele v izdihljajih prvih 30 minut so Celjani po golu Kristjana Horžena povedli z 10:8. Izjemno je v prvem polčasu branil Klemen Ferlin, ki je zbral šest obramb.

Josip Šarac je bil s šestimi zadetki prvi strelec celjske ekipe. Foto: Grega Valančič/Sportida

Celjani so tudi v nadaljevanju narekovali ritem igre, večkrat so vodili s tremi zadetki prednosti. Po polovici drugega polčasa so še vodili s 17:14, nato pa je sledil mrk v napadu, ki so Zagrebčani znali izkoristiti in so izid poravnali na 17:17. Celjani so v nadaljevanju znova strnili svoje vrste in po treh zaporednih golih 21-letnega Domna Novaka, je semafor znova kazal tri zadetke prednosti v korist domačih rokometašev. A hrvaški prvaki se niso predali vse do konca, Zlatko Horvat je dobro minuto pred koncem zaostanek Zagreba znižal na 22:23, a je zmago Celja petnajst sekund pred koncem potrdil kapetan David Razgor.

Bleščeča predstava Ferlina

Klemen Ferlin je blestel v vratih Celja. Foto: Grega Valančič/Sportida Celjski rokometaši so slavili tudi po zaslugi odlične predstave Ferlina, ki je na koncu zbral trinajst obramb. Najboljši strelec je bil Josip Šarac s šestimi goli, ki je hkrati tudi najučinkovitejši igralec ekipe v ligi prvakov. Na drugi strani jih je prav tako šest dosegel Damir Bičanić, ki je vse gole dosegel z najstrožjih kazni.

Slovenski prvaki so tako naredili pomemben korak k šestemu mestu v skupini A, ki še vodi v izločilne boje, a je stanje v skupini še daleč od odločenega, česar se zavedajo tudi v celjskem moštvu. "Bila je res prava tekma z odličnim vzdušjem in moško igro, takšna kot se pričakuje na vseh derbijih. Ekipi sta se več menjavali v vodstvu in ob koncu so bile možnosti, da bi zmagal tudi Zagreb. Mojim fantom čestitam za res veliko željo in borbenost. Mogoče smo bili v napadu še nekoliko rezervirani. Na koncu smo zelo zadovoljni, a vemo, da ta zmaga ne pomeni še nič. V Zagrebu nas čaka izjemno težka tekma pred fantastično publiko, zato je treba na današnjo tekmo čim prej pozabiti in se pripraviti na četrtkov obračun," kljub zmagi ostaja previden Tomaž Ocvirk.

Tomaž Ocvirk opozarja, da ni še nič dobljenega. Foto: Grega Valančič/Sportida

Odlično partijo je v dresu Celja odigral tudi Novak, ki je v ključnih trenutkih prevzel odgovornost. "Mislim, da je danes odločila naša želja in borbena predstava ob pomoči naših izjemnih navijačev. Veseli smo te zmage, a nič še nismo naredili. Čez štiri dni nas čaka nova tekma, ki tudi še ni zadnja, jo bomo pa poskušali dobiti in popraviti napake iz današnjega obračuna," pravi 21-letni slovenski rokometaš.

Celjane tako nova preizkušnja v ligi prvakov čaka že v četrtek, nova domača tekma pa slovenske prvaka čaka 24. novembra, ko bo v Zlatorogu gostoval Pick Szeged tudi z močno slovensko zasedbo.

Dvorana Zlatorog, gledalcev 5000, sodnika: Marin in Garcia Serradilla (oba Španija).



Celje Pivovarna Laško: Cvetko, Rakita, Razgor 3, Marguč 1, Šarac 6, Grošelj 4, Poteko 1, Vujović, Žabič, Ferlin, Silva 2, Kodrin, Horžen 1, Grebenc, Leban 1, Novak 5 (2).



Zagreb: Ristanović, Šipić 3, Vistorop 2, Mandić 1, Hrastnik 1, Stojnič, Ašanin, Horvat 4, Kosteski, Ravnić, Gadža, Hrstić 4, Bičanić 6 (6), Bećiri, Vlah 1, Vekić.



Sedemmetrovke: Celje Pivovarna Laško 4 (2), Zagreb 7 (6).



Izključitve: Celje Pivovarna Laško 10, Zagreb 10 minut.



Rdeč karton: /.



STA