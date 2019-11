Celjani prek Zagreba do druge, izjemno pomembne zmage v ligi prvakov

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v Zlatorogu dobili izjemno pomembno tekmo v boju za napredovanje v ligi prvakov. Varovanci Tomaža Ocvirka so premagali zasedbo Zagreba, ki jo vodi slovenski selektor Veselin Vujović. Ta je neposreden tekmec slovenskih prvakov v boju za drugi del lige prvakov. V soboto so bili strelsko razpoloženi trije slovenski legionarji, Staš Skube je remiziral z Blažem Jancem, oba sta dosegla sedem zadetkov, Dragan Gajić pa je ob zmagi osemkrat zabil.

Celjani so prišli do druge zmage v tej sezoni lige prvakov. Hrvat Josip Šarac je bil s šestimi goli najboljši strelec Celja, petkrat je zadel Domen Novak, štirikrat Matic Grošelj. Najboljši strelec Zagreba je bil Damir Bičanić, zabil je šest golov, slovenska legionarja pri hrvaških prvakih, Gašper Hrastnik in Aleks Vlah, sta prispevala vsak po en gol, Darko Stojnić je garal v obrambi in bil za dve minuti izključen.

Skube strelsko izjemno razpoložen

V skupini B je drugi Vardar v soboto remiziral s Kielcami (28:28), Staš Skube je bil s sedmimi zadetki najbolj razpoložen rokometaš evropskih prvakov, Domen Sikošek Pelko je zanje dosegel dva zadetka. Tudi pri Poljakih je bil prvo ime Slovenec, Blaž Janc je ob remiju sedemkrat zatresel mrežo nasprotnika.

Slovenski Veszprem je za četrto zmago s 37:30 premagal Meškov Brest, z osmimi zadetki se je ob zmagi izkazal Dragan Gajić, medtem ko se Blaž Blagotinšek, Borut Mačkovšek in Gašper Marguč niso vpisali med strelce. Na drugi strani je Jaka Malus ob porazu zadel štirikrat, Simon Razgor pa dvakrat. Na prvem mestu skupine je Kiel.

Dragan Gajić je Veszpremu do zanesljive zmage pomagal z osmimi zadetki. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Prešov odščipnil točko vodilnim

Vodilno moštvo skupine C Bidasoa je remiziralo s Prešovom (27:27), v dresu katerega je Januš Lapajne dosegel en zadetek, Niko Grzentič pa se ni vpisal med strelce. Sporting Lizbona, za katerega je branil Aljoša Čudić, je za deset zadetkov premagal Eurofarm Rabotnik.

Vodilna do zmage že v sredo

Za uvod v sedmi krog so rokometaši vodilnega moštva skupine D Dinama Bukarešte s 27:26 ugnali Kadetten Nika Tominca, ki se je enkrat vpisal med strelce. Vodilna ekipa skupine A PSG pa je prav tako za gol ugnal Flensburg.

