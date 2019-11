Velenjčani na derbiju ugnali Trimo in mu zadali drugi poraz

Državni prvaki iz Celja so v sredo visoko s kar 40:21 odpravili Ormož in so po devetih krogih še naprej stoodstotni. Domači rokometaši na tekmi niso niti enkrat zaostajali. Ormožani so sicer v prvem polčasu držali korak do 22. minute, ko so zaostajali zgolj za zadetek (10:11), potem pa so favorizirani gostitelji stopili na plin in začeli višati razliko. Pri domačih je bil z devetimi zadetki najboljši Filip Rakita, pri gostih pa jih je dal Bojan Čudič 5.

Liga NLB, 9. krog:

Lestvica:

