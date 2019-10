Celjanom derbi vodilnih v Ribnici

V osmem krogu lige NLB je bil danes na sporedu derbi med še edinima neporaženima ekipama Celja Pivovarne Laško in Riko Ribnice. Zanesljive zmage z 29:26 so se veselili celjski rokometaši, ki so tako po osmih krogih osamljeni na vrhu prvenstvene lestvice, Ribnica pa je doživela prvi poraz. Preostale tekme osmega kroga bodo na sporedu v soboto in nedeljo.