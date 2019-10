Slovenski prvaki še naprej brezhibni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Celjani so ugnali Koper.

Celjani so ugnali Koper. Foto: Sportida

Danes se je z obračunom Kopra in Celja Pivovarne Laško začel sedmi krog lige NLB, gladke zmage pa so se veselili slovenski prvaki (20:26). Celjani po sedmih krogih še niso oddali točke. Koper je zbral dve zmagi, remi in štiri poraze. Preostale tekme sedmega kroga bodo na sporedu v soboto.