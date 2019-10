Veliki derbi v Zlatorogu, kamor prihaja Gorenje

Gorenje in Celje sta se nazadnje pomerila v superpokalu, ko so bili boljši celjski rokometaši.

Gorenje in Celje sta se nazadnje pomerila v superpokalu, ko so bili boljši celjski rokometaši. Foto: Jurij Vodušek/Sportida

Pred nami je nov derbi lige NLB med rokometaši Celja Pivovarne Laško in Gorenja Velenja, ki bo tokrat potekal v dvorani Zlatorog. To bo za ekipi prvi ligaški derbi te sezone in hkrati drugi obračun rokometašev Celja Pivovarne Laško z Gorenjem Velenjem v tej sezoni. Moštvi sta se namreč že srečali na prvem uradnem dvoboju te sezone, ko so Celjani v Slovenj Gradcu slavili na tekmi superpokala, takrat je bilo 25:23.