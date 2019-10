Ose pikale po Šabcu

Velenjski rokometaši, ki jim v domačem prvenstvu zaenkrat ne gre vse po željah (dve zmagi, trije porazi), so lepši obraz pokazali na evropski preizkušnji. V Šabcu so že v prvem polčasu nadigrali domačine, v drugem pa le še poskrbeli za lepo popotnico za povratni obračun.

Velenjčani so že v prvem polčasu pokazali, da so prišli z resno namero po zmagi. Vodili so od začetka, hitro ušli na 3:0 in 10:6, v 22. minuti pa so prvič pobegnili za pet golov, pri čemer je prednjačil Matic Verdinek, ki je v prve pol ure zbral kar devet golov (iz 12 poskusov), zadnjega je dosegel za izid polčasa 16:11.

Tudi drugi polčas so Velenjčani začeli silovito in hitro povedli z 18:11, po golu Vlada Matanovića v 40. minuti pa so vodili že z 21:13. Izbranci Zorana Jovičića so nato le še nadzorovali potek tekme, najvišjo prednost pa imeli 24:15 in 28:19.

Pri domačih sta bila s po sedmimi zadetki najboljša Viktor Matičić in Milan Milić, pri gostih pa Verdinek z 10 in Matanović s sedmimi goli.

Metaloplastika : Gorenje Velenje 24:32 (11:16) Dvorana Zorka, gledalcev 700, sodnika: Mata in Lopez (oba Španija). Metaloplastika: Babić 2, Bomaštar, Čagalj 1, Djukić 1, Došen, Jandrić, Kljajić 2, Matičić 7, Mićić, Milić 7, Petrović 1, Pisarić 3, Todorović, Trkulja. Gorenje: Bojanić 1, Celminš, Drobež, Haseljić 2, Husejnović, M. Kavčič 2, A. Kavčič 2, Matanović 7, Mazej 1, Miklavčič, Okleščen, Panjtar, Šol 3, Tajnik 4, Taletović, Verdinek 10. Sedemmetrovke: Metaloplastika 5 (4), Gorenje 8 (6). Izključitve: Metaloplastika 12, Gorenje 6 minut.

Rdeči karton: /.

Preberite še: