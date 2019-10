Krimovke evropsko sezono odprle s porazom #foto

Rokometašice Krima Mercatorja so v 25. sezono lige prvakinj vstopile s porazom. Na Kodeljevem so z 29:31 izgubile s češko ekipo Banik Most.

V skupini D je prvi favorit madžarski Györ, ki je dobil zadnje tri lige prvakinj oziroma pet od zadnjih sedmih, obenem pa vseh zadnjih šest tekem s Krimom (vse za najmanj osem golov). Glede na zajetno prenovo ekipe so cilji Krima v sezoni 2019/20 bolj povezani s tremi domačimi tekmovanji, a tudi v elitnem evropskem klubskem tekmovanju si želijo vsaj v glavni del tekmovanja, torej med 12 najboljših.

Poročilo s tekme Krim Mercator:Banik Most

V ljubljanskem taboru verjamejo, da se bodo precej bolj enakovredno merili s švedskim Sävehofom in češkim Banikom Mostom. Na uvodni tekmi so Krimovke gostile češki Banik in ostale praznih rok. Na precej izenačenem obračunu so ob polčasu vodile za zadetek (14:13), v drugem so gostje ušle in vodstvo zadržale do konca srečanja, na katerem so slavile z 31:29.

Pri gostiteljicah je z 12 zadetki izstopala Alja Varagić, Polona Barič jih je dodala šest. Pri gostjah je bila s šestimi zadetki najuspešnejša Dominika Zachova.

Varovanke Uroša Bregarja druga tekma v tem tekmovanju čaka v nedeljo, ko bodo gostovale pri Sävehofu.

Fotogalerija (foto; Matic Klanšek Velej/Sportida):

